Bilo je pitanja hoće li Jutta Leerdam biti kažnjena zbog marketinške zasjede, jer je pokazivala Nikeov grudnjak. Ipak, od kazne neće biti ništa te je objašnjeno da je to normalno
Jutta neće biti kažnjena zbog pokazivanja grudnjaka na ZOI
Zlato, suze, olimpijski rekord i jedan sportski grudnjak. Proslava nizozemske brzoklizačice Jutte Leerdam na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. postala je viralna, ali ne samo zbog sportskog uspjeha. Njezin potez mogao bi joj donijeti bogatstvo veće od same nagrade za medalju.
Nakon što je s novim olimpijskim rekordom (1:12,31) osvojila zlato na 1000 metara, Leerdam je u slavljeničkom krugu otkopčala kombinezon i otkrila bijeli Nikeov sportski grudnjak. Problem? Marketinška zasjeda. Odmah su krenule glasine o kazni, no oglasio se i Međunarodni olimpijski odbor (MOO)
Na pitanje je li Leerdam kriva za marketinšku zasjedu, direktorica MOO-ovog odjela za televiziju i marketing Anne-Sophie Voumard je odgovorila:
"Nisam stručnjakinja za brzo klizanje, ali razumijem da je otkopčavanje kombinezona normalna praksa za brzoklizače kada završe utrku jer je odijelo vrlo usko. To je normalna praksa, a ne slučaj marketinške zasjede - rekla je, a prenio je The Sun.
Uz to, pravila MOO-a dopuštaju sportašima nošenje osobnog donjeg rublja, a kako se sve odigralo nakon utrke, a ne na službenoj ceremoniji dodjele medalja, Leerdam nije prekršila strogo pravilo o reklamiranju.
Dok su se vodile rasprave o etičnosti, marketinški stručnjaci zbrajali su zaradu. Frederique de Laat, osnivačica agencije Branthlete, procijenila je da bi ovaj potez Leerdam mogao donijeti bonus od preko milijun eura.
- Kad je Nike u pitanju, sumnjam da se radi o iznosu manjem od milijun - rekla je za nizozemske medije.
