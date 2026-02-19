Jutta neće biti kažnjena zbog pokazivanja grudnjaka na ZOI

Zlato, suze, olimpijski rekord i jedan sportski grudnjak. Proslava nizozemske brzoklizačice Jutte Leerdam na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. postala je viralna, ali ne samo zbog sportskog uspjeha. Njezin potez mogao bi joj donijeti bogatstvo veće od same nagrade za medalju.

Pokretanje videa... 00:57 Nikad otvorenija olimpijka Jutta Leerdam: Moj Jake je najbolji, a želim biti inspiracija za djecu | Video: 24sata/Instagram

Nakon što je s novim olimpijskim rekordom (1:12,31) osvojila zlato na 1000 metara, Leerdam je u slavljeničkom krugu otkopčala kombinezon i otkrila bijeli Nikeov sportski grudnjak. Problem? Marketinška zasjeda. Odmah su krenule glasine o kazni, no oglasio se i Međunarodni olimpijski odbor (MOO)

Na pitanje je li Leerdam kriva za marketinšku zasjedu, direktorica MOO-ovog odjela za televiziju i marketing Anne-Sophie Voumard je odgovorila:

"Nisam stručnjakinja za brzo klizanje, ali razumijem da je otkopčavanje kombinezona normalna praksa za brzoklizače kada završe utrku jer je odijelo vrlo usko. To je normalna praksa, a ne slučaj marketinške zasjede - rekla je, a prenio je The Sun.

Foto: Yves Herman

Uz to, pravila MOO-a dopuštaju sportašima nošenje osobnog donjeg rublja, a kako se sve odigralo nakon utrke, a ne na službenoj ceremoniji dodjele medalja, Leerdam nije prekršila strogo pravilo o reklamiranju.

Dok su se vodile rasprave o etičnosti, marketinški stručnjaci zbrajali su zaradu. Frederique de Laat, osnivačica agencije Branthlete, procijenila je da bi ovaj potez Leerdam mogao donijeti bonus od preko milijun eura.

​- Kad je Nike u pitanju, sumnjam da se radi o iznosu manjem od milijun - rekla je za nizozemske medije.