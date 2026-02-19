Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZARADILA MILIJUNE

Jutta neće biti kažnjena zbog pokazivanja grudnjaka na ZOI

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Jutta neće biti kažnjena zbog pokazivanja grudnjaka na ZOI
Foto: Yves Herman

Bilo je pitanja hoće li Jutta Leerdam biti kažnjena zbog marketinške zasjede, jer je pokazivala Nikeov grudnjak. Ipak, od kazne neće biti ništa te je objašnjeno da je to normalno

Admiral

Zlato, suze, olimpijski rekord i jedan sportski grudnjak. Proslava nizozemske brzoklizačice Jutte Leerdam na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026. postala je viralna, ali ne samo zbog sportskog uspjeha. Njezin potez mogao bi joj donijeti bogatstvo veće od same nagrade za medalju.

Pokretanje videa...

Nikad otvorenija olimpijka Jutta Leerdam: Moj Jake je najbolji, a želim biti inspiracija za djecu 00:57
Nikad otvorenija olimpijka Jutta Leerdam: Moj Jake je najbolji, a želim biti inspiracija za djecu | Video: 24sata/Instagram

Nakon što je s novim olimpijskim rekordom (1:12,31) osvojila zlato na 1000 metara, Leerdam je u slavljeničkom krugu otkopčala kombinezon i otkrila bijeli Nikeov sportski grudnjak. Problem? Marketinška zasjeda. Odmah su krenule glasine o kazni, no oglasio se i Međunarodni olimpijski odbor (MOO)

Na pitanje je li Leerdam kriva za marketinšku zasjedu, direktorica MOO-ovog odjela za televiziju i marketing Anne-Sophie Voumard je odgovorila:

"Nisam stručnjakinja za brzo klizanje, ali razumijem da je otkopčavanje kombinezona normalna praksa za brzoklizače kada završe utrku jer je odijelo vrlo usko. To je normalna praksa, a ne slučaj marketinške zasjede - rekla je, a prenio je The Sun.

Speed Skating - Women's 1000m
Foto: Yves Herman

Uz to, pravila MOO-a dopuštaju sportašima nošenje osobnog donjeg rublja, a kako se sve odigralo nakon utrke, a ne na službenoj ceremoniji dodjele medalja, Leerdam nije prekršila strogo pravilo o reklamiranju.

Dok su se vodile rasprave o etičnosti, marketinški stručnjaci zbrajali su zaradu. Frederique de Laat, osnivačica agencije Branthlete, procijenila je da bi ovaj potez Leerdam mogao donijeti bonus od preko milijun eura.

​- Kad je Nike u pitanju, sumnjam da se radi o iznosu manjem od milijun - rekla je za nizozemske medije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
Bjegunac Mamić obavio je novu transplantaciju kose. Pogledajte
PROMJENA IMIDŽA

Bjegunac Mamić obavio je novu transplantaciju kose. Pogledajte

Zdravko Mamić, bjegunac i bivši moćnik hrvatskog nogometa, opet se podvrgnuo presađivanju kose u Sarajevu! Dok čeka presudu, transformira imidž

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026