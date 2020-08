Kalinić majstorski zabio Juveu! Immobile izjednačio rekord lige

<p><strong>Nikola Kalinić </strong>bio je strijelac u velikom derbiju <strong>Juventusa </strong>i <strong>Rome </strong>u posljednjem kolu <strong>Serie A</strong>! Kalinić se sjajno snašao nakon kornera i glavom pogodio za izjednačenje 1-1 na asistenciju Perottija u 23. minuti.</p><p>Juve je do tog trenutka vodio golom <strong>Higuaina </strong>iz 5. minute, no hrvatski nogometaš vratio je stvari na početak.</p><p>Iako je prvak bio poznat i prije posljednjeg kola, čekao se rasplet za mjesta koja vode u Ligu prvaka. <strong>Atalanta </strong>je dočekala <strong>Inter </strong>te već nakon prvih 20 minuta bila dva gola u zaostatku (0-2), a strijelci su bila dva beka <strong>D'Ambrosio i Young.</strong></p><p>No, s posebnom pozornošću pratila se utakmica <strong>Napolija i Lazija</strong>. Lazio je eventualnom pobjedom te remijem Atalante i Intera mogao postati doprvak, ali navijači su više čekali vidjeti što će napraviti Ciro Immobile.</p><p>I naravno da je opet zabio! Napoli je poveo golom Ruiza u 9. minuti, a Immobile izjednačio na 1-1 u 22' te tako stigao do 36. prvenstvenog gola i izjednačio se s Gonzalom Higuainom na prvom mjestu najboljih strijelaca Serie A svih vremena!</p><p>Utakmice su u tijeku, svašta se još može dogoditi te Immobile može i sam zasjesti na vrh najboljih golgetera talijanskog nogometa</p>