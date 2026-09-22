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ZA VRIJEME MINUTE ŠUTNJE

Juventus novčano kažnjen zbog sramotnog ponašanja navijača

Piše Issa Kralj,
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Juventus novčano kažnjen zbog sramotnog ponašanja navijača
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Foto: VINCENZO LIVIERI
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Novčana kazna od 10.000 eura izriče se klubu Juventus jer manji postotak navijača smještenih u prvom prstenu južne tribine nije poštovao minutu šutnje koju je odredio Talijanski nogometni savez, rekao je glavni sudac

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Prošlog vikenda odigrano je peto kolo talijanske Serie A, a na svakoj nedjeljnoj utakmici održana je minuta šutnje za preminulu legendu talijanskog nogometa i milanskog Intera Sandra Mazzolu koji je preminuo dan ranije. 

Međutim, u Torinu gdje je Juventus dočekao Atalantu dio navijača na stadionu 'stare dame' nije poštovao minutu šutnje. Prije početka utakmice, umjesto da održe počast šutnjom, počeli su pjevati okrenutih leđa te su skandirali imena preminulih velikana Juventusa – Gaetana Sciree, Andree Fortunata i Giannija Agnellija. 

Iako je riječ o manjoj skupini navijača koja nije poštivala minutu šutnje, Juventus je kažnjen s 10 000 eura. Sportski sudac Gerardo Mastrandrea izrekao je blažu kaznu, a u obzir je uzeo brzu reakciju kluba koji je službeno osudio ponašanje navijača. 

- Novčana kazna od 10.000 eura izriče se klubu Juventus jer manji postotak navijača smještenih u prvom prstenu južne tribine nije poštovao minutu šutnje koju je odredio Talijanski nogometni savez. Kazna je ublažena zbog pravovremene i službene reakcije kluba na ovaj sramotan čin, kao i zbog činjenice da se ostatak publike na stadionu ogradio od incidenta - stoji u službenom priopćenju. 

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Inače, Juventus i Inter su dva velika rivala iako ne dolaze iz istog grada, a njihov derbi nosi ime 'Derby d'Italia' s obzirom na to da je riječ o jednim od najvećih klubova u sjevernoj Italiji. Potez je osudio i Juventus koji je u priopćenju napisao:

- Ne postoji rivalstvo koje može opravdati nedostatak poštovanja tijekom minute šutnje. Poštovati uspomenu i pridružiti se obilježavanju takvih trenutaka zajednička je odgovornost koja nadilazi pripadnost i boje. 

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