JAVLJA ROMANO

Juventus pronašao zamjenu za Tudora. Stiže temperamentni Talijan s tetovažom Napolija...

Kako javlja Fabrizio Romano, Juventus je potpisao sve dokumente s Lucianom Spallettijem koji će preuzeti klupu torinske momčadi. Cilj je ući u Ligu prvaka

Luciano Spalletti novi je trener prve momčadi Juventusa, javlja Fabrizio Romano. Iskusni 66-godišnji stručnjak preuzima klupu od Igora Tudora, koji je smijenjen nakon alarmantnog niza od osam utakmica bez pobjede. Dolazak bivšeg izbornika Italije i tvorca Napolijevog šampionskog sna označava početak nove ere u Torinu, s ciljem povratka stabilnosti i pobjedničkog mentaliteta.

Spalletti je, prema navodima talijanskih medija, inzistirao na dugoročnom projektu. Potpisao je ugovor do lipnja 2026. godine, koji sadrži klauzulu o automatskom produljenju na još jednu sezonu u slučaju plasmana u Ligu prvaka. Time je jasno dao do znanja da ne dolazi kao privremeno rješenje, već s namjerom da provede dubinsku rekonstrukciju momčadi i vrati klubu prepoznatljiv identitet. U upravi kluba, ključnu ulogu u njegovom dovođenju odigrao je i legendarni Giorgio Chiellini, koji vjeruje da se Spallettijeva filozofija poklapa s vizijom kluba.

Nakon vođenja klubova poput Rome, s kojom je osvojio dva Kupa Italije, i Zenita, s kojim je bio dvostruki prvak Rusije, najveći uspjeh ostvario je s Napolijem. U sezoni 2022./23. donio je Napolitancima prvi Scudetto nakon više od tri desetljeća, ušavši u povijest kluba i talijanskog nogometa, a taj pothvat tetovirao je na ruku. Njegov mandat na klupi talijanske reprezentacije završio je nakon Eura 2024., a sada se vraća klupskom nogometu s jednim od najvećih izazova u karijeri.

Pred Spallettijem je niz hitnih zadataka. Prvi je pronaći dobitnu formaciju, pri čemu se najčešće spominju sustavi 4-3-3 i 4-2-3-1. Morat će riješiti dilemu u napadu i odlučiti tko je prvi izbor između Dušana Vlahovića i Jonathana Davida. Jedan od ključnih izazova bit će i pronalaženje prave uloge za skupo plaćenog veznjaka Teuna Koopmeinersa, koji se nije najbolje snašao pod Tudorom, te revitalizacija polivalentnog Andree Cambiasa.

