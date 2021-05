Presretan sam što sam postigao svoj prvi pogodak u dresu Hajduka i što smo odigrali odličnu utakmicu, pogotovo prvo poluvrijeme, rekao je nakon Hajdukove pobjede 3-2 u jadranskom derbiju ushićeni Stipe Biuk.

Lijepo je Livajinu asistenciju pretvorio u 1-0 i opet je oduševio nogometne navijače u Hrvatskoj.

- Oni su imali jednu jedinu priliku, iz koje su zabili prvi gol, dominirali su u nekim razdobljima, ali mi smo bili kompaktni i sačuvali smo sva tri boda. Drago mi je i zbog Ljubićića, koji je lijepo asistirao za treći gol, i zbog cijele momčadi koja je dobro odigrala. Već se spremamo za derbi s Dinamom u srijedu, odradit ćemo ga najbolje što znamo i možemo, a ako ovako dobro uđemo u tu utakmicu, mislim da je možemo i odlično odraditi - dodao je.

A svoj je prvi gol za Hajduk zabio i Aleksander Kačaniklić. On je pogodio za 3-1, nakon sjajne asistencije petom Ljubičića.

- Kao prvo, sjajno je osvojiti tri boda i mislim da smo odigrali vrlo dobru utakmicu. Bila je to kombinacija vrlo dobrog napadačkog nogometa u kojem smo stvorili mnogo prilika, kao i napornog rada tijekom cijelog susreta. Možda je posljednjih 25-30 minuta to izgledalo malo teže nego što je trebalo, možda nismo uspijevali dovoljno zadržati loptu, ali mislim da možemo biti ponosni s našim nastupom i pobjedom.

Jeste li zadovoljni svojom igrom?

- Da, bilo je dobro. Prije svega sam sretan što sam napokon postigao pogodak, to je uvijek lijepo. Zadovoljan sam svojom igrom i suradnjom sa suigračima, sretan sam.

Možete li komentirati večerašnji nastup dvojice mladih napadača?

- Vrlo dobro. Vidi se da su to igrači velikog potencijala, obojica su večeras pokazala svoju kvalitetu. Moraju nastaviti naporno raditi, svakog dana. Svaki trening je izuzetno važan, osjetio sam to na svojoj koži u periodu u kojem sam igrao na najvišem nivou. Svaki dan je važan i moraš predano raditi. Oni to hoće. To su dva kvalitetna igrača s dobrim mentalitetom i to je dobro za njih.

Kako je trener Tramezzani morao odjuriti sa stadiona zbog obiteljskih problema, njegov pomoćnik Attila Malfatti rekao je:

- Stvarno smo odigrali odličnu utakmicu. Igrači su bili sjajni. Zaista treba pohvaliti sve igrače koji su istrčali na teren i pokazali silan timski duh, borili su se za svaku loptu, ali su iznad svega demonstrirali veliku kvalitetu. Sigurno da je naš trener Tramezzani zajedno s njima i stožerom napravio odličnu pripremu utakmice.

Večeras moramo pričati i o najmlađim igračima, posebno napadačima.

- Po nama nije važno je li igrač mlad ili star. Kvaliteta stvara razliku. Naši mladi igrači su to pokazali, odigrali su odličnu utakmicu u koju su unijeli svoje osobnosti, veliku kvalitetu i požrtvovnost. Mnogo su pretrčali i pomagali momčadi te zaista zaslužuju komplimente, kao i svi njihovi suigrači.

Može li ova utakmica biti i dobra priprema za Dinamo?

- Uvijek moramo razmišljati utakmicu po utakmicu. Svaku utakmicu moramo igrati kao da nam je najvažnija, posebno zbog toga što želimo nastaviti tamo gdje smo stali i želimo nastaviti s napretkom naših igrača, koji zaista rade jedan jako dobar posao.