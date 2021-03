Šokantan poraz od Gorice i ispadanje iz Kupa nije previše utjecalo na raspoloženje trenera Hajduka Paola Tramezzanija, a on tvrdi ni na raspoloženje i želju njegove momčadi da se i dalje bori za cilj sezone, a to je plasman u Konferencijsku ligu. Gorica je zaboravljena, sutra na Poljudu gostuje najbliži susjed Šibenik.

Vaša izjava nakon Gorice da ste odigrali dobru utakmicu naišla je na mnoga pitanja?

- Ako govorimo o utakmici, bila je to jedna od naših najboljih utakmica. Nisam sretan kako je završila, a nisam ni sretan ispadanjem. U autobusu sam vidio snimku utakmice, vidio sam zalaganje igrača i ocjenjujem je jednom od najboljih. Ako govorimo o rezultatu 3-0 i ispadanju, onda ću reći da smo primili drugi gol osam minuta prije kraja, na koncu i treći pred sam kraj. Do 80. minute bila je to jedna utakmica, a kasnije druga, tih 3-0 je pokvarilo ukupnu sliku.

Kako ćemo se nadati boljem ako je ovo bila najbolja utakmica i ako ste je izgubili. Koliko vam treba vremena da unaprijedite igru i rezultate?

- Iskreno, ne znam... Stvarno. Svaki trening, svaki dan želim napredak. Nadam se da ste me upoznali, i da znate kako ću je nastaviti svojim putem, bez pritiska. Deset dana, mjesec, šest mjeseci, ne znam, vjerujem u sebe i svoj rad. Vidim da se momčad diže, nije to dovoljno, ali idemo dalje tim putem. Korak po korak... Ne znam što ova momčad može dati do kraja sezone.

Biuk je u par minuta odigrao bolje nego Jairo u dvije utakmice. Može li on sutra početi od prve minute?

- Nije bilo Kačaniklića i mi smo morali naći rješenje. Moguće je, on 40 dana trenira s nama, igra za juniore koji se bore za titulu i Ligu prvaka, što je jako bitno za naš klub, moguće je da dobije minutažu sutra.

Kakav je Šibenik, tko je najveća opasnost među njihovim igračima?

- Šibenik je opasna momčad, brza, agresivna, u sustavu 3-4-3 s dva brza bočna igrača. Dobri su u tranziciji, njihova individualna kvaliteta je dobra, ja bih svakako naglasio našeg Sahitija. Igramo protiv impostacije slične našoj, i njima trebaju bodovi, opasni su, bit će to teška utakmica.

Jeste li nakon bolnog ispadanja iz Kupa imali ozbiljniji razgovor s predsjednikom i sportskim direktorom?

- Normalna je komunikacija između trenera, sportskog direktora i predsjednika, da se neke stvari kažu i analiziraju. Razgovarali jesmo, i o utakmici s Goricom, ali i o utakmici sa Šibenikom. Od sutra se moramo okrenuti cilju koji nam preostaje, vrijeme je teško, Gorica nam je učinila zlo od kojeg patimo, nosimo taj bijes u sebi, ali iz negativnih stvari moramo izvući dodatnu snagu, moramo ovo okrenuti na pozitivno.

Hajduk je i u sretnijim vremenima morao prodavati mlade igrače, planirate li koristiti mlade igrače kako bi ih pripremili za iduću sezonu i prodaju?

- Mene kao trenera zanima ova sezona i nemam obvezu od kluba da promoviram mlade igrače. Ali naravno da mislim o njima i o idućoj sezoni. Volim raditi s mladima, volim vidjeti kako rastu i napreduju, ali s mog gledišta, mladost treba vremena, treba im mogućnost da pogriješe, da odrastaju, njihov put je takav...

Je li bolji Livaja kao vezni ili kao napadač?

- Marko je druga špica, to mu je bolja pozicija. Ali kad nemate igrača u napadu, onda morate reagirati i koristiti ga i u napadu. S Umutom je to potpuno drugačije, razlika je igrati sa špicom i ne. Marko može biti prva špica, pomogne on momčadi i tu, ali bolja mu je uloga polušpice. Sutra? Neće biti puno prostora, ali Marko sutra mora biti pravi. On je veliki igrač, njegove su kvalitete velike, on se tijekom igre pozicionira tamo gdje je najpotrebniji. Vidjet ćemo s kim ćemo ga upariti, Jairo, Jakoliš, "bambino" Ljubičić...

Kakva je budućnost Tonia Teklića?

- On je odigrao prvu moju utakmicu od prve minute u Šibeniku, ukupno tri od deset, i to važne, Rijeku i kup protiv Zagreba. Imam vjeru u njega, ne bi igrao te utakmice da nemam vjeru u njega. Vrjednujem kvalitete i ono što on čini, ali imamo dosta mladih igrača, ne samo njega, nego i Dolčeka i Nejašmića koji su također mladi. Sve su to momci u koje vjerujem, ali imam na raspolaganju 23 igrača, želim biti točan i pošten, trudim se izabrati najbolje i najmanje pri tom pogriješiti. Evidentno je da ćemo morati mnogo toga za iduću sezonu mijenjati, a za mlade je najvažnije da igraju, prave utakmice, bilo u kojem nivou.