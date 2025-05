Kad je bilo najpotrebnije Rakitić je razočarao i odigrao najlošiju utakmicu otkako je u Hajduku

U velikom derbiju Hajduka i Dinama, gosti su slavili s 3-1. Golove za Dinamo postigli su Ronaël Pierre-Gabriel u 51., Sandro Kulenović u 64. i Petar Sučić u 11. minuti nadoknade, dok je pogodak za Hajduk zabio Marko Livaja u 56. minuti. Tom pobjedom "modri" su preskočili rivala i barem nakratko zasjeli na prvo mjesto HNL-a.

Poraz na domaćem terenu, na Poljudu, bio je samo posljednji u nizu loših rezultata Hajduka pod vodstvom trenera Gennara Gattusa. U posljednjih pet kola osvojili su tek dva boda od mogućih 15. Teorija o osvajanju naslova još uvijek postoji, ali čak i najoptimističniji navijači u nju sve manje vjeruju. Do kraja prvenstva ostala su još tri kola, no "bili" više ne ovise sami o sebi. Čak ni ako u predzadnjem kolu pobijede Rijeku na Poljudu. Među najkritiziranijim za izvedbu u derbiju našao se Ivan Rakitić. On je ljetos stigao kao veliko pojačanje, dočekale su ga gomile navijača, no njegova forma u posljednje vrijeme nije na traženoj razini.

Statistika Ivana Rakitića protiv Dinama.

Foto: Sofascore za 24sata

Baš protiv Dinama, kada je bilo najvažnije, Rakitić je odigrao svoju najlošiju utakmicu u "bilom" dresu. Prema ocjeni Sofascorea dobio je 5,8, isto kao i golman Ivan Lučić, koji je napravio veliku pogrešku koja je rezultirala pogotkom. Ipak, titulu najlošijeg igrača utakmice ponio je Nazarij Rusin s ocjenom 5,7.

Rakitić je protiv Dinama izgubio posjed lopte čak 22 puta, više nego itko u svojoj momčadi i na cijeloj utakmici. Promašio je 11 dodavanja, a od pet upućenih centaršuteva samo je jedan bio točan.

Najgori statistički podatak odnosi se na duele. Veznjak splitske momčadi ušao je u 14 duela, a dobio ih je samo dva, što je uspješnost od svega 14 posto. Unatoč svemu, Gennaro Gattuso ga nije zamijenio i ostavio ga je na terenu svih 90 minuta. Iz igre je umjesto njega izašao Filip Krovinović koji je po svim navedenim parametrima bio bolji. On je posjed izgubio samo tri puta, a isto toliko imao je i netočnih dodavanja. Od pet duela osvojio ih je tri, što je uspješnost od 60 posto. Obojica su imali žute kartone, tako da niti strah od isključenja ne može biti argument...