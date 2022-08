Kad je borba Hrgovića i okršaj Usika i Joshue, gdje ih gledati?

Dvije godine čekao je Filip Hrgović (30) da se bori s boksačem iz samoga svjetskog vrha u kojoj bi pobjedom dobio status izazivača za naslov svjetskog teškaškog prvaka. Napokon ju je i dočekao ovu subotu, a s druge strane stajat će 19. boksač s BoxRecove teškaške ljestvice, Kinez Zhang Zhilei (39).

POGLEDAJTE VIDEO:

Borba njih dvojice u dvorani King Abdullah Sports City u Džedi u Saudijskoj Arabiji sunaslovni je meč večeri koju će zaključiti Ukrajinac Oleksandr Usik (35) i Britanac Anthony Joshua (32). Na stolu su teškaški pojasevi po WBA, IBF, WBO, IBO i The Ring kategoriji.

Kako izgleda fight card?

(maksimalan broj rundi, kategorija)

Kad počinje meč Hrgović - Zhang?

Glavni program počinje u 18 sati po hrvatskom vremenu, a Hrgovićeva je borba na rasporedu kao deseta od 11. Ovisno o duljini prethodnih mečeva, njih bi dvojica u ring trebali ući između 22 i 23 sata po hrvatskom vremenu.

Kad počinje meč Usik - Joshua?

Šlager večeri bit će odmah nakon sudara Hrgovića i Zhanga. Organizatori su predvidjeli da će to biti oko 23.15 po hrvatskom vremenu, no i to naravno ovisi o trajanju borbi koje su ranije po rasporedu.

Gdje gledati prijenos?

Iako je RTL televizija pokušala osigurati sliku iz Džede, TV prijenosa u Hrvatskoj neće biti. Nositelj prava prijenosa DAZN ne želi ih prodati nijednoj televizijskoj kući u kojima je dostupna njihova PPV usluga.

Dakle, gledatelji u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta mogu je gledati putem njihove web stranice. Što se tiče teritorija Hrvatske, pretplata stoji 12,99 kuna mjesečno i može se otkazati bilo kada. Dovoljno je da se registrirate, upišete podatke s kartice i možete pratiti cijeli program. Aplikacija DAZN dostupna je i za pametne televizore, tablete i mobitele.

Najčitaniji članci