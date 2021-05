Svi znamo kakva je Španjolska, gledali smo ih i analizirali. Ali, svjesni smo mi i svojih kvaliteta, vjerujem da ćemo danas izboriti dobar rezultat, plasirati se u polufinale Europskog prvenstva, priča nam Boško Šutalo (21).

Mladi nogometaš Atalante zbog stres frakture stopala nije bio na raspolaganju Igoru Bišćanu za prvi dio Europskog prvenstva, za reprezentativne obveze u ožujku. No, Hrvatska je uz brojne izostanke ostvarila povijesni uspjeh, stigla u četvrtfinale Europskog prvenstva. A tu ih danas (od 18 sati u Mariboru) čeka Španjolska.

- U reprezentaciji vlada sjajna atmosfera, svi smo motivirani, spremni za veliku utakmicu. Ovoga puta smo imali pet-šest dana priprema za ovu utakmicu, a o Španjolcima znamo sve. Oni se uvijek od mlađih selekcija do seniorske momčadi na svim turnirima bore za trofeje, igraju po odličnim klubovima. Vole držati posjed lopte, prepuni su jakih individualaca, brzi su i kombinatorni - kaže Boško Šutalo, pa dodaje:

- Protiv takvih momčadi morate stalno biti koncentrirani, oni vam svaku pogrešku skupo naplate. Zdravlje je konačno dobro, presretan sam što mogu ovoj generaciji pomoći da ostvari još veće uspjehe. Naravno da sam pratio svoje dečke u prvom dijelu Eura, uh kako sam skočio kada je Bradarić protiv Engleske zabio za prolaz skupine, haha.

Kakav ste navijač u takvim situacijama? Živcirate li se ili ste potpuno mirni?

- Ma veliki sam navijač, tresao sam se svaki put uz te naše utakmice. Strašno mi je bilo žao što nisam mogao tada biti u Sloveniji s dečkima, ali sada sam tu. Stvarno su dečki napravili sjajan rezultat, ali na tome ne želimo stati. Kažem, skočio sam do plafona kada je Bradarić zabio, susjedi su valjda mislili da sam lud. Kraj utakmica, na televiziji gledam kako ispadamo s Eura, a onda Brada pogodi nemoguće. Ma svi navijači Hrvatske su tada uživali.

Hrvatska U-21 reprezentacija sada je jača za vas, Joška Gvardiola, ali i mladog Stipu Biuka...

- Da, tada je bilo dosta ozlijeđenih, sada smo svi tu, jaki smo. Stvarno imamo prave igrače od obrane, preko veznog reda, do napada, a tu su s nama i naša tri (Bradarić, Gvardiol, Ivanušec) A reprezentativca. Oni su svojim igrama zaslužili biti dio 'vatrenih', kao i Moro i Majer koji su na pretpozivu A selekcije. I oni će jednog dana sigurno otići 'gore', u to nema nikakve sumnje.

Vi ste rođeni 2000. godine, tako da je pred vama još jedan ciklus za U-21 reprezentaciju, a Igor Bišćan u svojim redovima ima puno takvih igrača. Tu su još Gvardiol, Franjić, Čolina, Krizmanić, Biuk...

- Da, ja ću još jedan ciklus biti U-21 reprezentativac, ali siguran sam kako se Joško Gvardiol više neće 'spuštati' u U-21 reprezentaciju. Ma on je to prerastao, stvarno je odličan dečko, a takav se igrač rađa jednom u nekoliko godina. Mislim da Hrvatska nikada na stoperskoj poziciji nije imala takav potencijal, svi skupa moramo biti zahvalni što imamo takvog igrača. No, neće biti problema, dolazi nam puno mladih igrača s kojima se znamo kroz mlade selekcije, Hrvatska će opet biti prava.

Vi se ove sezone u Atalanti i niste naigrali, iza vas je tek devet (sedam u Serie A i dva u Kupu) službenih nastupa...

- Nažalost, nisam imao sezonu kakvu sam mislio da ću imati, puno mi se toga nije poklopilo, a i u klubu su imali neke po mene loše odluke. Atalanta se uvijek bori za vrh i trofeje, nije se jednostavno izboriti za minutažu u takvoj momčadi, ali sam kroz treninge i utakmice u ove dvije sezone skupio jako puno iskustva. Na koje loše odluke kluba mislim? Pa kroz dva prijelazna roka sam tražio odlazak na posudbu kako bi negdje više igrao, ali su me u klubu uvjeravali da trener računa na mene, pa da ću dobiti više prilike u prvoj momčadi, a to se nije dogodilo.

Kakva je sada vaša budućnost?

- Sigurno ću otići u neki drugi klub, želim biti dio nekog projekta, igrati negdje gdje će više vjerovati mladim igračima. Imam dosta opcija, ali prvo trebam sjesti i razgovarati s čelnim ljudima kluba, vidjeti što i kako dalje. No, moji su planovi jasni, želim ići negdje gdje ću dobiti veću minutažu - završio je Šutalo.