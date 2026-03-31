'Kad je Kaka zabio Hrvatskoj, morao sam skrivati tugu...'
Želim vidjeti kako osvajate Mundijal, dolazim navijati, kaže Rafael Bessera, Brazilac koji prati 'vatrene' od SP-a '98. Tečno govori hrvatski iako s Lijepom Našom nema veze...
Prvi put sam čuo za Hrvatsku tijekom Svjetskog prvenstva 1998. godine, kad ste u polufinalu igrali protiv Francuske. Tad sam imao pet godina, a čim sam vidio u vašu zastavu i kockasti dres, zaljubio sam se u Hrvatsku. I to je bila moja prva ljubav u životu, priča nam Rafael Bessera (33), Brazilac koji je praktički cijeli svoj život posvetio Hrvatskoj.