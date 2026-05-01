Kad Jokić podivlja: Četvorica su krenula na njega! Pogledajte

Sezona za osvajače naslova iz 2023. Denver Nuggetse je završena. U napetoj i gruboj seriji prvog kruga Zapadne konferencije NBA lige izbacila ih je Minnesota Timberwolves 4-2. Posljednja, šesta utakmica, koju je Minnesota na svom terenu dobila 110-98, potvrdila je žestoko rivalstvo koje se razvilo posljednjih godina, a sve je kulminiralo novim ispadom Nikole Jokića koji je ponovno izgubio živce.

Iako su igrali bez čak tri ključna vanjska igrača, uključujući prvu zvijezdu Anthonyja Edwardsa te Dontea DiVincenza i Ayoa Dosunmua, Wolvesi su dominirali na domaćem terenu. Potpuno su nadigrali Nuggetse pod obručima, ostvarivši prednost 64-40 u poenima iz reketa i 50-33 u skokovima. Junak večeri bio je Jaden McDaniels, koji je odigrao utakmicu karijere s 32 koša i deset skokova, a ključni je koš zabio minutu prije kraja za nedostižnu prednost. Odlično ga je pratio Terrence Shannon Jr., koji je kao iznenađenje u početnoj petorci dodao 24 koša.

Jokić u centru novog sukoba

Kod Denvera je Jokić bio na korak do novog triple-doublea s 28 koševa, deset asistencija i devet skokova, no njegova nervoza ponovno je isplivala na površinu. Tenzije koje su se nakupljale tijekom cijele serije eksplodirale su u posljednjoj četvrtini pri vodstvu Minnesote. Nepunih deset minuta prije kraja, nakon prekršaja na njemu, Jokića je lagano odgurnuo bek Minnesote Jaylen Clark. Srpski centar je burno uzvratio, nakon čega je nastalo naguravanje u koje se uključio i Naz Reid, gurnuvši Jokića s leđa. Uskoro su se oko njega stvorili i ostali igrači Wolvesa, a sve se smirilo tek nakon intervencije sudaca. Epilog su bile tehničke pogreške za svu trojicu glavnih aktera: Jokića, Clarka i Reida.

Ovo nije bio prvi Jokićev ispad u seriji. U četvrtoj utakmici zaradio je isključenje i novčanu kaznu od 50.000 dolara nakon što je inicirao sukob s Jadenom McDanielsom, zamjerivši mu polaganje na samom kraju već odlučene utakmice. Frustracije su bile očite, a ni u šestoj utakmici nije uspio zadržati smirenost.

Nakon bolnog ispadanja, vidno utučen, trostruki MVP lige preuzeo je odgovornost za poraz svoje momčadi, dok je njegov glavni suigrač Jamal Murray bio nevidljiv s tek 12 poena uz katastrofalan šut 4/17.

​- Morao sam igrati bolje. Jednostavno moram igrati bolje. I dalje želim zauvijek ostati u Nuggetsima - poručio je novinarima Jokić koji ima ugovor do kraja iduće sezone, a potom i opciju produljenja za 62,8 milijuna dolara za 2027/28.

