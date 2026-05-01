Kad se male ruke slože: Igrači u Rumunjskoj gurali kola hitne pomoći po terenu! Evo zašto

Piše Petar Božičević,
Igrač zadobio prijelom tibije i fibule, na travnjak je stigla hitna pomoć, ali kola nisu mogla otići s travnjaka zbog kišnog i blatnjavog terena

Admiral

FC Voluntari je pobijedio Bihar FC 2-1 u sedmom kolu doigravanja rumunjske druge lige. Kiša je padala cijeli dan, a prava drama nastala je kada je igrač Bihara Nicolae Gunie pao na nogu Alexandrua Gita , koji je, prema prvim izvješćima, zadobio prijelom tibije i fibule, prenosi rumunjski 24.hu

Na travnjak je stigla hitna pomoć, ali kola su zapela u blatnjavom i kišnom terenu. Nisu mogla voziti pa su ih igrači obiju momčadi morali odgurati s travnjaka!

Voluntari se bori za promociju u viši rang natjecanja, a pobjedom se popeo na drugo mjesto ljestvice. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi
FOTO: "NASTUP" NA DOČEKU

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi

Messijeva nećakinja Morena postala senzacija! Njezin pjevački nastup na obiteljskoj proslavi Nove godine oduševio milijune, a stric Messi pretvorio ju je u influencericu preko noći
MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio
IGRAJU PRLJAVO

MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio

Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'
OTKRIVENI DETALJI

Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'

Nakon što se Mandžukić oprostio od reprezentacije nakon SP-a u Rusiji, izbornik je bio spreman vratiti Kalinića, ali pod uvjetom da se ispriča

