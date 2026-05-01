Igrač zadobio prijelom tibije i fibule, na travnjak je stigla hitna pomoć, ali kola nisu mogla otići s travnjaka zbog kišnog i blatnjavog terena
BIZARNO
Kad se male ruke slože: Igrači u Rumunjskoj gurali kola hitne pomoći po terenu! Evo zašto
FC Voluntari je pobijedio Bihar FC 2-1 u sedmom kolu doigravanja rumunjske druge lige. Kiša je padala cijeli dan, a prava drama nastala je kada je igrač Bihara Nicolae Gunie pao na nogu Alexandrua Gita , koji je, prema prvim izvješćima, zadobio prijelom tibije i fibule, prenosi rumunjski 24.hu.
Na travnjak je stigla hitna pomoć, ali kola su zapela u blatnjavom i kišnom terenu. Nisu mogla voziti pa su ih igrači obiju momčadi morali odgurati s travnjaka!
Voluntari se bori za promociju u viši rang natjecanja, a pobjedom se popeo na drugo mjesto ljestvice.
