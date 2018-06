Kad Slaven 'analizira', kolege od smijeha padaju sa stolca...

Nema samo HRT zanimljive stručne goste za aktualni SP... Istim se mogu pohvaliti i Englezi.

Naime, naš Slaven Bilić uživa u televizijskim vodama. Njegove analitičke sposobnosti itekako se cijene, posebno na Otoku gdje je u ulozi stručnog komentatora Mundijala za ITV.

Ovaj put za zadaću je dobio iskomentirati remi Brazila i Švicarske (1-1), točnije, detalj poslije kojeg su Švicarci izjednačili rezultat.

U duelu su bili Zuber i Miranda, Brazilci su tražili poništavanje gola zbog faula nad Mirandom kojeg su vidjeli, ali to se nije dogodilo.

Bilic speaking for us all#BRASUI pic.twitter.com/prbyySZUlh