Kad stane Martinović, stane i napad. Island je prvo 'finale', ali ovakvi nećemo moći s njima

Hrvatska bez boda ide u drugi krug Europskog prvenstva. U prvom "finalu", finalu skupine, izgubili smo od Švedske 25-33 i sad nam je svaka sljedeća utakmica finale, želimo li do završnice, počevši od Islanda u petak, potom Švicarske, Slovenije i Mađarske. Ovih -8 za potencijalne krugove dodatno nam ne ide u prilog, ali to je najmanja briga.

