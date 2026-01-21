Obavijesti

Kad stane Martinović, stane i napad. Island je prvo 'finale', ali ovakvi nećemo moći s njima

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Srna je vukao u napadu na svojim leđima, i samo on, nažalost. Do 40. minute Hrvatska 14 golova, Srna sedam, ostali po jedan, čak i Kuzmanović s jednim kao prvi među jednakima ispod Srne. Nevjerojatno

Admiral

Hrvatska bez boda ide u drugi krug Europskog prvenstva. U prvom "finalu", finalu skupine, izgubili smo od Švedske 25-33 i sad nam je svaka sljedeća utakmica finale, želimo li do završnice, počevši od Islanda u petak, potom Švicarske, Slovenije i Mađarske. Ovih -8 za potencijalne krugove dodatno nam ne ide u prilog, ali to je najmanja briga.

