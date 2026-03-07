Kakav dan za 'vatrene'! Trojica zabila gol, jedan je asistirao

Svjetsko prvenstvo sve je bliže, a izbornik Hrvatske Zlatko Dalić može biti optimističan. Hrvatski reprezentativci u sve su boljoj formi, a danas su trojica važnih aduta zabila gol za svoje momčadi u ligama petice.

Golijadu hrvatskih igrača otvorio je Martin Baturina s Comom. Gosti su pobijedili Cagliari 2-1 na Sardiniji, a gol za 0-1 zabio je Baturina u 14. minuti.

Hrvat se dobro snašao u kaznenom prostoru Caglijarija i iz blizine pogodio neobranjivo. Gol pogledajte OVDJE

'Vatrenom' je to peti gol u 2026. godini, u kojoj je uhvatio sjajnu formu. Zabio je Bologni 10. siječnja (1-1), a pet dana kasnije je asistirao za jedini gol u porazu od Milana (1-3). Protiv Lazija je imao fantastičnu utakmicu, zabio je i asistirao (3-0), a isti je učinak imao i protiv Torina 24. siječnja

Osasuna i Mallorca odigrali su 2-2 u sjajnoj utakmici 27. kola La Lige. Gosti su vodili 0-2 u 61. minuti golovima sjajnog Vedata Muriqija, koji je drugi strijelac La Lige s 18 golova, ali Osasuna se vratila.

Mallorca je od 73. minute igrala s igračem manje nakon crvenog kartona Virgilija, ali brojčano je stanje izjednačio Garcia crvenim kartonom za Osasunu u 82. minuti. Barja je zabio za 1-2 u 89. minuti, a Ante Budimir spasio je bod svojoj momčadi u 94.

Gol Budimira pogledajte OVDJE

Hrvatu je ovo bio 13. gol sezone u španjolskom prvenstvu i na diobi je trećeg mjesta strijelaca. Više su zabili samo Kylian Mbappe (23) i ranije spomenuti Muriqi (18).

Još je jednu sjajnu utakmicu odigrao Luka Vušković! Hrvat je izborio dva penala u pobjedi HSV-a kod Wolfsburga (1-2), a prvog je i sam realizirao. Gol Vuškovića pogledajte OVDJE

Mladom stoperu to je bio peti gol u Bundesligi ove sezone, a drugi kazneni udarac za goste realizirao je Dompe. Drugi izboren penal Vuškovića pogledajte OVDJE.

Andrej Kramarić ovog puta nije zabio gol za Hoffenheim, ali je asistirao Prassu u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena za 0-2. Hrvatski ofenzivac je sjajnim prvim dodirom poslao loptu u prostor za suigrača, a Prass je izbjegao čuvara i zabio drugi gol na utakmici. Asistenciju Kramarića pogledajte OVDJE.