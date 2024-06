Kakav Euro, Hrvatska pobijedila prvake svijeta! Grbavac zaludio komentatore, 'pali' su Velšani

Priceless! I to ne zato jer u redovima svjetskih prvaka zbog zdravstvenih problema nije bilo najboljeg im igrača Gerwyna Pricea (39, PDC 4.), već zato jer je hrvatska pikado reprezentacija u osmini finala Svjetskog prvenstva izbacila aktualne prvake svijeta Velšane s 8-6!

I dalje je tu bio njegov reprezentativni partner Jonny Clayton (49, PDC 10.) i Jim Williams (39, ATP 44.), obojica bolje plasirani od 'Big Borisa' i Romea Grbavca (29, PDC 127.). No, nije to na startu omelo Hrvate. Tako su hrvatski reprezentativci iskoristili greške Velšana u trećem legu i uzeli break s(p)retnim double-double izlazom Grbavca te potvrdili leg na svoje prvo bacanje. No, uspjeli su Clayton i Williams uzvratiti u sljedeća dva. A psihološku je prednost donio Krčmar još jednim breakom prije odlaska na odmor za 4-3.

A nakon što su predahnuli, odlično su nastavili Krčmar i Grbavac te otišli na 5-3. Uspjeli su Velšani zadržati svoje bacanje nakon toga, ali briljantno je izgledao hrvatski dvojac i stvorio im ogroman pritisak, a nakon toga su odgovorili s dobrom igrom na svom bacanju i odlaskom na 6-4 u igri do osam.

A onda su imali ogromnu priliku s tri strelice za odlazak na 7-4, ali nije mirnoću zadržao Krčmar te su Velšani praktički spasili meč. Utjecalo je to na koncentraciju u 12. legu, a bilo je to previše da to ne iskoristi iskusni lisac poput Jonnyja Claytona. A iako je izgledalo kao da bi svjetski prvaci mogli povesti, pogriješili su na izlazu i tu se ukazao Romeo Grbavac te s dvije strelice donio bacanje za meč!

I tu su pokazali klasu, pokazali da i kad ne ide onog bolje rangiranog, poteže onaj kojeg su mnogi smatrali slabijom karikom. Ali ne da nije slabija karika, nego je Romeo Grbavac pogodio dva krucijalna izlaza za čudesno slavlje Hrvata! Na papiru je Grbavac daleko najslabiji igrač od četvorice ispred ploče, ali i komentatori su se pitali 'tko je on', a sad su saznali. Preselio je u Njemačku gdje se želi posvetiti pikado karijeri, a kako je krenuo, zasigurno ćemo u budućnosti slušati za hrvatski dvojac na Touru.

Ušli su u četvrtfinale koje je na rasporedu u nedjelju od, a čeka ih Austrija za koju igraju Mensur Suljović (52, PDC 56.) i Rowby-John Rodriguez (30, PDC 53.).