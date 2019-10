Kakav fokus! Zlatni retriver je vjerni pratitelj škotskog kluba

Dobar dečko Yardley, jedna je od češćih rečenica koju možete čuti na utakmicama Pollocka, škotskog kluba koji se natječe u, može se reći, najjačem rangu poluprofesionalnog nogometa. Ovaj je zlatni retriver gost na utakmicama spomenutog kluba još od 2012. pa je i jedan od njihovih najvjernijih pratitelja.

Koliko je koncentriran na nogomet pokazuje i fotografija uslikana na gostovanju kod Rossvalea na New Tinto Parku gdje ovaj retriver koncentrirano prati događanja na terenu, bez da je poletio za loptom što bi u velikoj većini slučajeva napravili ostali psi.

Na škotskim travnjacima Yardley je poznata faca, a viralan je postao kad je fotografiju s utakmice na Twitteru podijelio Ned Zelić (48), australski Hrvat i bivši nogometaš dortmundske Borussije.

