Zato i je jedan od najvećih: Modrić dobio nagradu za igrača utakmice, poklonio ju suigraču

Kao netko tko je u karijeri osvojio baš sve i uklesao svoje ime na planinu najvećih veznjaka u povijesti nogometa, mogao je odavno uživati u mirovini i pijuckati koktele na plaži, ali glad za uspjehom i trofejima je ono što ga pokreće, a dok god ga tijelo služi, on ne želi stati. Makar bio i u 40. godini života. I to je ono što Luku Modrića razlikuje od drugih i razlog zašto je postao ovo što je danas. Nogometno savršenstvo.

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake'

A to savršenstvo sljedećih godinu dana imaju privilegiju gledati navijači Milana. Da su godine nevažne, pokazao je u prvih nekoliko utakmica za talijanskog velikana u kojima se odmah nametnuo kao dirigent i ključan igrač, a počeo je donositi i pobjede. Rossoneri su u nedjelju na krcatom San Siru srušili Bolognu (1-0) u 3. kolu Serie A golom našeg neuništivog kapetana.

Proslavio je gol kao da mu je jedan od prvih, s onim svojim zaraznim dječačkim osmijehom i s čvrsto stisnutom šakom, dok su ga razgaljeni navijači počastili gromoglasnim ovacijama. Radi razliku na terenu, motivira suigrače i čini ih boljima. Klanja mu se cijela Italija, navijači, suigrači, trener Max Allegri, a nakon utakmice pokazao je kakva je veličina od čovjeka. Dobio je nagradu za igrača utakmice, no proslijedio ju je asistentu za gol Alexisu Saelemaekersu (26).

- Moja pozicija mi se sviđa: mogu napadati obranu, a Tomori pokriva. Imati Modrića uz sebe je čast. Prvak i veliki čovjek, skroman i nevjerojatan. Dao mi je i nagradu za MVP-a, ali trijumf je njegov - rekao je Belgijac za DAZN nakon utakmice i oduševio talijansku javnost.

Napunio je 40 godina prije tjedan dana, no njegov ples u dresu Milana tek je krenuo. I neka potraje...