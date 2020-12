-\u00a0Otac me svojevremeno pitao \u017eelim li se ovim sportom baviti profesionalno, ili onako, iz hobija. Naravno da sam mu rekao da se time \u017eelim baviti profesionalno - rekao je mladi Mick.

<p>Sin legendarnog <strong>Michaela Schumachera, Mick</strong>, osvojio je naslov prvaka Formule 2! On je u posljednjoj utrci sezone na Velikoj nagradi Sakhire osvojio 18. mjesto, no kako je njegov jedini konkurent Callum Ilott ostao bez bodova, Schumacher junior je mogao početi sa slavljem.</p><p>Bio je to oproštaj od Formule 2 baš sa stilom jer je Mick nedavno objavio kako prelazi u Formulu 1 gdje je njegov otac godinama dominirao! Potpisao je višegodišnji ugovor s momčadi Haas i tako si osigurao mjesto u elitnom automoto sportu, Formuli 1, gdje će debitirati iduće sezone.</p><p>Nakon oca Michaela (51) i strica Ralfa (45), Mick će nastaviti obiteljsku dinastiju u oktanskom cirkusu i pokušati ponoviti njihove uspjehe.</p><p>Otac mu je legenda sa sedam naslova svjetskog prvaka i 91 pobjedom, rekord koji je ove sezone srušio Lewis Hamilton, a stric ima šest pobjeda i 27 podija.</p><p>- Pa ja ću sljedeće godine biti član Formule 1. To me nevjerojatno raduje. Želim zahvaliti svojim roditeljima na podršci i ljubavi. Znam da im sve dugujem. Oduvijek sam vjerovao da ću ostvariti svoj san o Formuli 1. Zahvaljujem i svim ljubiteljima moto sporta koji su me podržavali tijekom moje karijere. Dat ću sve od sebe, kao i uvijek i radujem se što ću na ovo putovanje ići zajedno s Haasom - rekao je emotivni Mick nakon pobjede.</p><p>Prije 20 godina beba Mick učio je kako je držati volan u kartingu u naručju oca za kojega svijet već dobro poznavao. Preslatkog i pomalo zbunjenog dječačića u snimci je otkrio službeni kanal Formule 1 na Twitteru. Odlučio je ići njegovim stopama i ispunio je njegove i svoje snove. Dogurao je do Formule 1.</p><p>- Otac me svojevremeno pitao želim li se ovim sportom baviti profesionalno, ili onako, iz hobija. Naravno da sam mu rekao da se time želim baviti profesionalno - rekao je mladi Mick.</p><p>Ispunio je svoje snove, a razveselio i brojne navijače jer ćemo nakon devet godina opet imati Schumachera na najvećoj automoto pozornici.</p><p>Njegov otac neće biti uz njega na stazi, ali vjerujemo kako je ponosan na svoga sina. Kobnoga 29. prosinca 2013. u Meribelu u francuskim Alpama Michael je skijao upravo s Mickom, skrenuo s označene staze i udario glavom u stijenu. Iako je imao kacigu, pretrpio je ozbiljne ozljede glave. Štoviše, da je nije nosio, vjerojatno bi odmah preminuo.</p><p>U još nježnoj dobi (13 godina) Mick je tako svjedočio teškoj obiteljskoj tragediji od koje mu se do danas otac nije u potpunosti oporavio. Obitelj krije detalje o njegovu zdravstvenom stanju, no strani mediji nagađaju kako je u svjesnom stanju. </p><p> </p>