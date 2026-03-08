Obavijesti

FENOMENALAN MEČ

Kakav pothvat! Ružić slavila protiv olimpijske pobjednice

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Rula Rouhana

Antonia Ružić briljirala u Indian Wellsu, a dokaz tomu je pobjeda nad olimpijskom pobjednicom Qinwen Zheng. U trećem kolu čeka ju Karolina Muchova protiv koje je jednom igrala i izgubila

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić (23) prošla je u treće kolo WTA 1000 turnira u Indian Wellsu nakon pobjede nad olimpijskom pobjednicom Kineskinjom Qinwen Zheng 6-4, 7-5.

Ružić (WTA-57.)  je nakon dva sata igre nadigrala 23. tenisačicu svijeta Zheng u njihovom prvom srazu na WTA touru. U prvom setu je Ružić napravila break za 3-2, Kineskinja odmah poravnala na 3-3, da bi u 10. gemu Ružić novim oduzimanjem servisa uzela set u kojem je spasila sedam od osam break-lopti. U drugom setu Antonija vodi s 5-2, no Zheng se uspijeva vratiti i poravnati na 5-5, da bi u 12. gemu Ružić došla do osmog uspjeh u karijeri nad igračicama iz društva 50 najboljih na svijetu.

U 3. kolu igrat će protiv 13. tenisačice svijeta, Čehinje Karoline Muchove, ovogodišnje pobjednice WTA turnira u Dohi. Bit će to njihov drugi međusobni susret, u prvom je, u Montrealu prošle godine, Muchova slavila u dva seta.

Nažalost, olimpijska doprvakinja Donna Vekić poražena od pete tenisačice svijeta Amerikanke Jessice Pegule i to nakon tri seta; 4-6, 6-2, 6-3. Osječanka je dobila prvi set protiv favorizirane suparnice, ali je Pegula u nastavku preokretom dobila meč. Amerikanka je u drugom i trećem čvrsto držala svoj početni udarcu, a četiri puta oduzima Donnin servis za treću pobjedu i isto toliko međusobnih dvoboja.

Vekić je završila meč s učinkom od jednog asa i tri dvostruke pogreške, uz 62 posto pogođenog prvog servisa, a realizirala je dvije od sedam break-lopti, dok je Pegula iskoristila pet od sedam, uz 8 aseva. 

