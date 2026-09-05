Kakav preokret Kovačeve ekipe protiv Kramarića i društva!

Borussia Dortmund ostvarila je i drugu pobjedu na početku nove sezone Bundeslige, iako je momčad Nike Kovača do 61. minute imala dva gola zaostatka na gostovanju kod Hoffenheima, ali je na kraju slavila s 3-2.

Hoffenheim je poveo u 45. minuti golom Leona Avdullahua, a u 54. minuti je prednost domaćina udvostručio Tim Lemperle. No, uslijedio je preokret u kojem su jednako sudjelovali kvaliteta i snalažljivost Borussijinih napadača, kao i nespretnost domaće obrane.

Serhou Guirassy je u 61. minuti smanjio na 1-2, a samo pet minuta poslije je asistirao Fabiju Silvi za izjednačujući pogodak. Borussia je do punog plijena došla u 86. minuti kad je Albian Hajdari nespretno skrenuo loptu u svoju mrežu, iako oko njega nije bilo suparničkih napadača, a domaći vratar Baumann je bio već pozicioniran za hvatanje lopte. Andrej Kramarić je za Hoffenheim igrao od 73. minute, ali je samo uspio zaraditi žuti karton u 80. minuti.

Foto: Hasan Bratic

Privremeno je na vrhu ljestvice s maksimalnih šest bodova Freiburg, koji je u subotu s minimalnih 1-0 slavio na gostovanju kod Paderborna, a strijelac je bio Maximilian Eggestein u 26. minuti. Hrvatski reprezentativni napadač Igor Matanović je odigrao cijelu utakmicu za pobjedničku momčad, a kod Paderborna je isto učinio Gabrijel Vidović.

Iznenađujući klub u skupini stopostotnih nakon dva kola je momčad Elversberga, debitanta u Bundesligi, koja je na impresivan način pobijedila na gostovanju u Moenchengladbachu, nakon što je u 56. minuti Borussia postigla pogodak za 3-1. Pravda je, na neki način, bila zadovoljena, jer je Borussia do vodstva 2-1 u završnici prvog poluvremena došla nakon što je krivo dosuđen aut za domaću momčad.

S time se nije mogao pomiriti gostujući trener Vincent Wagner koji je isključen zbog dva žuta kartona. I bez njega na klupi, gostujuća momčad je došla do velikog preokreta. Za Borussiju je dva pogotka postigao Hugo Bolin (11, 44), a jedan Joe Scally (56), dok su pobjedu Elversbergu donijeli dvostruki strijelac Maurice Krattenmacher (66, 90+2), (29) i Felix Keidel (80).

Josip Juranović i Marin Ljubičić bili su u početnoj postavi Union Berlina koja se nije proslavila na gostovanju u Leverkusenu. Domaći Bayer slavio je s 4-0, a strijelci za uvjerljivu pobjedu bili su Ezequiel Fernandez (1), Facundo Medina (28), Patrik Schick (48), i Ibrahim Maza (66). Gosti iz Berlina nisu uspjeli uputiti nijedan udarac unutar okvira.