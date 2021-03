Mreže su mirovale 61. minutu, a onda je zabljesnuo Mislav Oršić! Kakva je to projektilčina bila, ali sve što možemo reći - klasični Mislav. Doduše, trebali bi se on i Kristijan Lovrić iz Gorice dogovoriti jesu li ovakvi golovi 'lovrićevski' ili 'oršićevski'. No, jedno je sigurno - svaki takav gol je pravi spektakl!

Imao je Lovro Majer priliku u prvom dijelu i zapucao je desnom, slabijom nogom, pokraj gola, ali iskupio se asistencijom u nastavku. Dobro je pronašao prostora između istrčalog Auriera i Sancheza, a tamo je još bolje reagirao Mislav Oršić koji je dotrčao do ruba šesnaesterca pa se okrenuo na desnu nogu.

- Oh, to je prekrasan gol! Kakva je to Oršićeva završnica - rekli su britanski komentatori, a Jose Mourinho od šoka je morao otpiti gutljaj vode.

A dalje ne trebamo pričati - potegnuo je u daljnje, lijeve rašlje Llorisova gola, dobro rastegnuo kapetana Spursa i - pogodio! Slavili su dinamovci, ali i pohitali po loptu u gol jer im pobjeda od 2-0 treba za produžetke, dok za čistu pobjedu moraju slaviti s tri razlike. U trenutku pisanja teksta rezultat je još uvijek bio 1-0 za Dinamo.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Tottenhamu je 'voda u ušima', a Dinamo ima dvadesetak minuta da iznenadi nogometni svijet...