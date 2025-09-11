Kakav šok za Barcu: Mlada zvijezda morat će na operaciju

Nakon što se činilo da su najteži dani iza njega, mladi dragulj Barcelone i španjolske reprezentacije, Gavi, ponovno proživljava noćnu moru. Vijest da bi 21-godišnji veznjak mogao ponovno pod nož zbog problema s desnim koljenom odjeknula je Katalonijom poput bombe, a zabrinutost je dodatno pojačao izbornik Španjolske, Luis de la Fuente, koji je u emotivnom razgovoru otkrio igračevo stanje. Za trenera Hansija Flicka i cijeli klub, ovo je ogroman udarac na početku sezone, koji prijeti poremetiti sve planove.

Reprezentativna stanka, umjesto da donese odmor i osvježenje, donijela je Barceloni nove glavobolje. Gavi je zbog bolova u koljenu propustio utakmicu protiv Rayo Vallecana i povučen je s popisa španjolske reprezentacije, no nitko nije slutio koliko je situacija ozbiljna. Luis de la Fuente, izbornik "La Roje", u razgovoru za radijsku postaju El Larguero nije skrivao zabrinutost.

Rotterdam: Susret Hrvatske i Španjolske u finalu Lige nacija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Jutros sam razgovarao s Gavijem. Tužan je i čeka moguću operaciju meniskusa - izjavio je De la Fuente, potvrdivši ono čega su se u Barceloni najviše bojali.

Ono što ovu ozljedu čini posebno teškom jest činjenica da se radi o istom, desnom koljenu koje je Gavija već jednom odvojilo od terena na gotovo godinu dana. U studenom 2023. godine, tijekom kvalifikacijske utakmice za Euro između Španjolske i Gruzije, Gavi je doživio potpunu rupturu prednjeg križnog ligamenta (ACL) uz popratno oštećenje meniskusa. Tada je s terena izašao u suzama, a slike njegovog očaja obišle su svijet.

Nakon višemjesečnog oporavka i mukotrpnog rada, vratio se na teren, no čini se da je koljeno ostalo osjetljivo. Liječnički pregledi potvrdili su da je križni ligament, koji je operiran, u potpunosti zacijelio i stabilan. Međutim, nova bol i nelagoda sada su povezane s oštećenjem lateralnog meniskusa, što je ponovno upalilo sve alarme u medicinskoj službi Barcelone. Psihološki teret povratka nakon tako teške ozljede, samo da bi se ponovno suočio sa sličnim problemima, predstavlja ogroman izazov za mladog igrača poznatog po svojoj nevjerojatnoj borbenosti.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Svjesni fizičkog i mentalnog opterećenja koje bi nova operacija donijela, u Barceloni su odlučili ne žuriti. Prema informacijama koje dolaze iz kluba, medicinski tim je za Gavija pripremio konzervativni plan oporavka koji će trajati najmanje tri tjedna. Ovaj plan uključuje specifične tretmane i fizikalnu terapiju s ciljem smanjenja boli i upale bez potrebe za kirurškim zahvatom.

Nada je da će koljeno pozitivno reagirati na terapiju i da će se Gavi postupno moći vratiti treninzima. Ovaj pristup smatra se najboljim načinom da se igrač zaštiti od daljnjih komplikacija. Međutim, neizvjesnost ostaje. Ako se nakon tri tjedna bol ne smanji i stanje se ne popravi, operacija će postati neizbježna. U tom slučaju, vjerojatno bi se radilo o artroskopskom zahvatu "čišćenja" meniskusa, proceduri koja je manje invazivna od rekonstrukcije ACL-a, ali svejedno zahtijeva oporavak koji se procjenjuje na otprilike mjesec do šest tjedana.