Kako će Hajduk proći u Europi?

Nogometaši Hajduka ždrijebom Konferencijske lige u Monaku saznali su sve svoje protivnike. Splićani su nakon 16 godina čekanja opet izborili europsku jesen, a na Poljudu će se odviti pravi spektakl. U goste im dolazi nizozemski Ajax.

Biti će to repriza četvrtfinala Lige prvaka 1995. godine, a osim Ajaxa u goste im dolazi Sint-Truiden i Nordsjaelland. Momčad Gonzala Garcije ždrijebom je izbjegla okršaj sa Crvenom zvezdom, ali je zato kao protivnika dobila danski Midtylland hrvatskog reprezentativca Martina Erlića koji je izbacio Rijeku iz Europe. Osim u Dansku, 'bili' će na gostovanje u Gibraltar kod Lincolna i u Švicarsku kod Thuna. Zanimljivo, Lincon i Thun na svojim stadionima imaju umjetnu travu.

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Prvo kolo na rasporedu je 15. listopada 2026., a drugo se igra 22. listopada. U studenom su na rasporedu treće kolo 5. studenoga i četvrto 26. studenoga. Posljednja dva kola odigrat će se u prosincu: peto 10. prosinca, a šesto 17. prosinca.