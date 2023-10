Kako funkcionira play-off za EP i tko bi mogao čekati Hrvatsku?

Nakon utakmica protiv Latvije i Armenije Hrvatska je imala čak 99,7 posto šanse za plasman na Europsko prvenstvo i 99,2 da to napravi kroz skupinu, a nakon dva poraza šanse za ukupan plasman pale su na 86 posto, za izravan samo na 60 posto.

"Vatreni" će prije iduće utakmice u Rigi 18. studenoga od 18 sati pratiti što se zbiva u Erevanu i navijati za Armeniju protiv Walesa, koji bi morao osvojiti manje bodova u posljednje dvije utakmice (nakon Armenije dočekuje Tursku). U suprotnom, Hrvatska će u play-off.

Tamo imamo savršeni skor pet od pet, 1997. u kvalifikacijama za SP pala je Ukrajina (2-0, 1-1), 2003. prije Eura Slovenija (1-1, 1-0), 2011. prije Eura Turska (3-0, 0-0), 2013. za Mundijal Island (0-0, 2-0), a 2017. prije SP-a Grčka (4-1, 0-0).

Kako funkcionira play-off?

Za razliku od gore spomenutih utakmica, Uefa od prošlog Eura koristi sustav u kojem nagrađuje najbolje plasirane selekcije iz Lige nacija koje se nisu kvalificirale kroz skupinu. Što je, u slučaju Hrvatske, odlična vijest jer je igrala fnale toga natjecanja i ima plan B.

Dakle, dodatne kvalifikacije igrat će 12 reprezentacija podijeljenih u tri skupine po četiri, po principu polufinala i finala na jednu utakmicu, gdje će domaćin polufinala biti bolje rangirana reprezentacija iz Lige nacija, a domaćin finala određen ždrijebom. Termini su 21. i 26. ožujka iduće godine, a samo pobjednik ide na Euro.

Svih 12 reprezentacija unaprijed će znati u koje će skupine završnog turnira ako se plasiraju, u ždrijebu 2. prosinca u Hamburgu bit će u posljednjem, četvrtom bubnju nositelja (ako prođe izravno, Hrvatska može biti i u drugom i trećem šeširu).

Kako se popunjava play-off za Euro?

E, sad postaje komplicirano. Dakle, u obzir se uopće ne uzimaju rezultati iz ovih kvalifikacija, nego samo konačni plasman u zadnjoj Ligi nacija. Po četiri najbolje reprezentacije iz Lige A, Lige B i Lige C koje se nisu plasirale izravno idu u baraž. No na papiru to ne mora biti tako, to se pokazalo i u prošlim ciklusima.

Uefa je zato odlučila zaštititi pobjednike skupina Lige nacija iz Lige B i Lige C i odredila da oni ne mogu igrati play-off u ligi iznad svoje, dok prvo slobodno mjesto u ždrijebu mora zauzeti najbolja selekcija iz Lige D (ovaj put oni nemaju zaseban ždrijeb), a to je Estonija. Ostala slobodna mjesta popunjavaju se prema plasmanu u Ligi nacija.

Kako bi trenutačno izgledali parovi play-offa?

Do kraja kvalifikacija neke reprezentacije moraju odigrati još jednu, neke dvije, a neke tri utakmice pa je teško predvidjeti kako će konačni kostur izgledati.

Kako sad stvari stoje, Hrvatska bi, ako bude igrala play-off, u polufinalu bila domaćin Estoniji, a u finalu bi protiv Nizozemske ili Poljske.

Problem je što i Nizozemci kao nositelji vise u svojoj kvalifikacijskoj skupini (tri boda iza Grčke uz utakmicu manje) i oni bi, ako se ne kvalificiraju, bili potencijalni protivnik Hrvatske u finalu play-offa kao drugi nositelj u Ligi A.

Nešto realnija opcija je da se u drugom polufinalu kao potencijalni protivnici Hrvatske nađu Poljska ili Češka kao drugi nositelji, dok im s druge strane mogu biti Finska, Ukrajina i Island.

Ždrijeb domaćina finala play-offa održat će se dva dana po završetku kvalifikacija 23. studenog u Nyonu.

Play-off A

Hrvatska - Estonija

- Estonija Nizozemska - Poljska

Play-off B

Izrael - Ukrajina

Bosna i Hercegovina - Finska

Play-off C

Gruzija - Azerbajdžan

Kazahstan - Luksemburg