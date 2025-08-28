Obavijesti

ČUDESNI BORO

Kako igra Krčmar! Uzeo i četvrto zlato na Europskom prvenstvu

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Nakon dominacije u elektroničkom, Boris je u istom ritmu nastavio i pred klasičnom pločom. Uzeo je zlatnu medalju, a naš Romeo Grbavac završio je kao brončani

Boro ne staje! Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar (45) uzeo je tri medalje na Europskom prvenstvu u pikadu na elektroničkoj ploči, a dominaciju je nastavio i u klasičnom dijelu. Nakon što je bio najbolji u disciplinama cricket, parovi i 501 double out, zamijenio je strelice s plastičnim vrhovima onima sa željeznim vrhovima te na klasičnoj ploči nastavio dominaciju.

U finalu je slavio protiv uglednog slovenskog pikadista Benjamina Pratnemetera, a treći je bio još jedan hrvatski predstavnik, Romeo Grbavac. Podsjetimo, upravo je taj dvojac prošle godine na Svjetskom PDC prvenstvu napravio velik iskorak, kad su ispali na korak od polufinala od Austrije. Obojica su na odličnom putu da u vrhunskoj formi dočekaju kvalifikacije za povratak na najveću svjetsku scenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Krčmar zlatni na EP-u u klasičnom pikadu

Valja istaknuti i kako su 93 pikadistice odigrale otvoreni turnir u sklopu Eura, a na prve četiri pozicije našle su se hrvatske predstavnice. Četvrta je bila Milena Tvrdorijeka, treća Sandra Ivić, druga Marijana Puček, a najbolja među njima bila je Marina Letica koja je osvojila Euro u cricketu. Odlična je ovo najava za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, koje će za mjesec dana biti u Južnoj Koreji, a Hrvatsku će predvoditi upravo Boris Krčmar i Marina Letica

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

