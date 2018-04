Kako je Babo srušio LeBrona i izjednačio sjajan rekord Millera

Čudesno. Zaista, teško je pronaći ijednu drugu riječ nakon što nas je Bojan Bogdanović još jednu noć držao budnima, nakon što se izjednačio s Reggiejem Millerom u povijesti Indiana Pacersa, nakon što je još jednom zaustavio LeBrona Jamesa. I konačno, nakon što je svoj klub doveo do prednosti od 2-1 u seriji.

Indiana je slavila s 92-90, imala je četiri koša viška na ulasku u posljednjih 13 sekundi. Kevin Love pogodio je divlju tricu iz kuta za smanjenje na -1, Darren Collison na drugoj je strani pogodio jedno od dva slobodna bacanja, ali pokazalo se da je i to dovoljno, jer pokušaj JR-a Smitha s centra sa zvukom sirene nije bio ni blizu.

Fešta u žutom mogla je početi. Indiana je na dva koraka od eliminacije Cavsa. Sve zbog jednog Hrvata i njegovih 30 poena - rekord karijere u doigravanju - uz šut iz igre 11/15.

- U drugom poluvremenu promijenila se naša energija. Igrali smo na krilima ove publike i okrenuli zaostatak od 17 poena s poluvremena. Cijelu sezonu igramo pravu obranu, sad smo napravili sve što smo trebali da jednu od najboljih napadačkih momčadi u ligi zadržimo na 90 poena - rekao je Bogdanović poslije susreta.

Cleveland je peta najbolja napadačka momčad, u 100 posjeda LeBron i prijatelji idu na 112.7 poena. Međutim, u toj statističkoj rubrici (napadačka ocjena, ORtg) noćas su ostali na tek 101.0, što je daleko ispod ligaškog prosjeka. Čak i siroti Sunsi, Kingsi i Bullsi imaju bolji ORtg od toga...

Bogdanović je jedan od glavnih razloga zašto nije išlo Cavse, gurao se i s LeBronom i s Kevinom Loveom. A u napadu je istovremeno stigao zabiti sedam trica, izjednačiti rekord Indiana Pacersa u povijesti doigravanja, jer u žutom su toliko dalekometnih projektila u jednoj utakmici Playoffa realizirali samo još Reggie Miller, Paul George i Chuck Person.

- Naši razigravači, pogotovo Victor Oladipo, odradili su odličan posao da nađu nas šutere na perimetru. To je bio ključ, zato sam zabio sedam trica - objasnio je Babo.

I u pravu je. Jedan od glavnih zadataka u napadu ove sezone bio mu je da napuni kut svaki put, pogotovo u tranziciji. Na taj način raširi teren za probitačnog Victora Oladipa, ako Pacersi imaju višak samo na sekundu, obrambeni igrač koji treba zatvoriti nalet Oladipa (ili drugih igrača Indiane) u reketu nikako ne može stići i na Bogdanovića u kutu.

Bogdanović je ove sezone posebno ubojit iz desnog kuta. Tamo je u regularnom dijelu sezone šutirao 29/58, čistih 50 posto, čak 10 posto iznad ligaškog prosjeka (40.4 posto).

A kad je vruć, kao noćas, onda mu i trener Nate McMillan nacrta poneku akciju, poput flexa (daš blok, primiš blok) ili staggera (dva uzastopna bloka), da utrpa i sa sredine, odakle mu inače baš i ne ide ove sezone.

No najveći je nered radio u posljednjoj četvrtini, kad su igrači Clevelanda odlučili udvajati Oladipa daleko od koša. Legitimna odluka, ali uz prilično lošu izvedbu u kojoj je Bogdanović triput opcija na prvom, najjednostavnijem dodavanju i obrana Cavsa ne samo da ga ne može zatvoriti, nego ga Kyle Korver čak jednom i faulira za 3+1! A posljednja je trica pravo malo remek-djelo na isteku napada. JR Smith je dotad trebao znati da je predaleko od najvrućeg čovjeka na parketu.

Sedam trica iz devet pokušaja podsjetnik je da je Bogdanović vrhunski šuter. Ali to ne znači da je zaboravio raditi sve ostalo, da je pakleni napadač koji nije slučajno bio najbolji strijelac Olimpijskih igara. Kyle Korver u ranoj je fazi utakmice prikupio dva prekršaja, Bogdanović je namirisao krv i svaki put kad je vidio da je 37-godišnjak u njegovoj blizini, bio mu je to signal da ide do kraja, svom snagom, po polaganje.

Savršena večer za Bogdanovića. A ne zaboravite da je i Dario Šarić postao prvi Sixer koji je zabio 20+ poena u svoje prve tri utakmice u doigravanju u karijeri.

Lijepo od njih što dominiraju. Neka tako nastave. Naspavat ćemo se neki drugi put.

*Igor Ćurković nekadašnji je autor emisije Zakucavanje, a sadašnji Fibin novinar i urednik zadužen za europska klupska i reprezentativna natjecanja. Kad ne gleda košarku, komentira Drugu HNL.