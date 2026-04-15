Kako je Beljo postao moćni stroj za golove? Ovo su sve tajne njegova čudesnog preporoda
S Beljom više radim na kretanju nego na završnici, kaže nam bivši 'vatreni' Tomislav Marić, a psihologinja Sanja Vrančić dodaje: 'Još kao junior radio je s nama’
Nakon 19 godina rekord Eduarda da Silve od 34 gola u jednoj sezoni HNL-a konačno bi mogao pasti. Dinamo je i nakon Dudua imao klasne napadače s dvoznamenkastim brojem golova po sezoni, ali nitko nije bio tako moćan i ubojit kao Dion Drena Beljo (24). Zabija kako god poželi, s obje noge, glavom, petom, izvan šesnaesterca. Poigrava se s protivnicima kao da je na videoigrici.