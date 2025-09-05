Obavijesti

Kako je Bennacer završio u Dinamu? Boban ga obožava, evo koliku plaću će imati...

Kako je Bennacer završio u Dinamu? Boban ga obožava, evo koliku plaću će imati...
Bennacer se ozlijedio i od tada više nije bio isti. Sve se okrenulo, poput bajke: bila mu je potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio, piše Gazzetta dello Sport

Ono što se činilo kao jedna obična noć u Maksimiru, pretvorilo se u neviđen delirij navijača Dinama. U klub iz Maksimirske 128 na posudbu je stigao igrač Milana, Ismael Bennacer, te je krenula lavina reakcija. Ime koje se svakako nije očekivalo u "modrom" domu, transfer koji je odrađen u potpunoj tajnosti i jedno od najvećih pojačanja za Dinamo. Ipak, Bennacer nije igrač kakav je bio prije velike ozljede, a na to podsjeća i Gazzetta dello Sport. Također, jako je puno upitnika oko toga kako i koliko će Dinamo plaćati Alžirca jer je njegova plaća za Dinamove uvjete "astronomska".

CALCIO - Serie A - AC Milan vs Inter - FC Internazionale
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

"Bennacer ovog ljeta nije pozvan na Milanovu turneju po Dalekom istoku. Previše je sputavan ozljedama, a možda i previše sličan po ulozi na terenu Modriću, Jashariju i Ricciju, trojici playmakera ovog Milana. Bennacer je povremeno trenirao u Milanellu, imao je i fizičkih problema te je čekao rasplet", započinje tekst Gazzetta, a dalje piše:

"Njegova milanska priča tako se približava kraju. Tužan epilog, s obzirom na ono što je značio. Bennacer je stigao iz Empolija 2019. godine i bio je važan dio momčadi tijekom ciklusa Stefana Piolija, s osvojenim Scudettom 2022. i polufinalom Lige prvaka 2023., obilježenim i njegovim vrlo važnim golom protiv Napolija u četvrtfinalu. Prva utakmica polufinala protiv Intera bila je prijelomna. Bennacer se tada ozlijedio i od tada više nije bio isti. Sve se okrenulo, poput bajke: bila mu je potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio."

Italian soccer Serie A match - Hellas Verona FC vs AC Milan
Foto: Alessio Marini/IPA Sport / ipa-agency.net

Alžirski reprezentativac je u Milanu imao plaću četiri milijuna eura. Naravno, to je plaća koju Dinamo u cijelosti neće moći pokriti te je tu posrijedi zasigurno dogovor s Milanom koji će navodno pokriti dvije trećine plaće. Dolazi na jednogodišnju posudbu, a hrvatski klub ima i opciju otkupa ugovora. 

Football Europa League match - AC Milan vs AS Roma
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Čim se spomene da je igrač došao iz Milana, jedno jedino ime odmah "zazvoni" svim navijačima Dinama. Zvonimir Boban imao je prste u ovom bombastičnom transferu, a sve je jasnije kada se pogleda da su Bennacer i Boban u isto vrijeme bili u talijanskom velikanu. To potvrđuje i Gazzetta:

"Igrač kojeg je otpisao trener Max Allegri odlazi u hrvatski klub kojeg vodi Zvonimir Boban. On je s Bennacerom razvio snažnu povezanost dok su zajedno bili u Milanu".

Zna Boban koga i kada treba nazvati, a moći i utjecaja za ovakav transfer ima samo predsjednik Dinama. Bennacer je prema navodima odbio Marseille, a kasnije i Trabzonspor, koji zasigurno imaju veću platežnu moć od Dinama, ali je poziv Bobana dovoljno jak za privući igrača koji vrijedi 15 milijuna eura.

