Kako je bivši nogometaš postao narkobos: U dva mjeseca zaradi se više nego od nogometa...

Mnogi sanjaju postati nogometaši, no on je imao neke druge želje. Sergio Contreras Pardo (40) ispunio je snove mnogih. Postao je poznati nogometaš, bio član slavnog Marseillea i zarađivao milijune. No, njemu je to bilo premalo. Htio je još veću zaradu pa je uzore pronašao s one strane zakona. A i nadimak mu je bio znakovit, Koke.

Igrao je za Marseille, Malagu, Rayo Vallecano, Aris, a pred karijere okušao se u SAD-u i Boliviji. Karijeru je završio 2016. godine pa se bacio u novi posao. Pridružio se jednom narkokartelu i počeo prodavati drogu.

moi c'est Sergio Contreras Pardo, dit Koke ... pic.twitter.com/gMOk0TdKt6 — donvitochucky (@matland2) December 20, 2020

Španjolska policija je 2019. godine raskrinkala njegov narkokartel u slopu operacije 'Linked' i uhitila ga u njegovoj rodnoj Malagi zajedno s još 16 članova njegove skupine. Izašao je na slobodu u srpnju 2021. godine, ali ove godine osuđen je na četiri godine zatvora.

Koke je bio mozak cijele operacije, navodno je upravljao narkokartelom koji je nabavljao velike količine droge na području Južne Amerike te ju potom krijumčario diljem europskih zemalja. Rukovodio je pošiljkama i kako su pisali španjolski mediji, sve je bilo izuzetno organizirano. Imali su svoje prostorije gdje su skladištili velike količine droge, vakuumirali je pa potom transportirali dalje. Bili su umreženi diljem Europe i bilo im je teško ući u trag. Tužiteljstvo je za njega tražilo 16 godina zatvora, ali nagodio se, priznao krivicu pa je još i dobro prošao.

Foto: Profimedia

- Život može biti kompliciran. Morate platiti za glupost. Nekim stvarima treba što prije stati na kraj. Dolazim iz naselja u Malagi odakle su svi moji prijatelji iz djetinjstva. Imam kontakte svuda, ali nisam Pablo Escobar! Kada čujete da ste "međunarodni trgovac", pomislite u sebi: "Što sam napravio?" - rekao je bivši nogometaš za francuski Canal+.

Zarađivao je milijune u nogometu, ali htio je još više. Droga mu je donosila brzu zaradu.

- Kao profi nogometaš imate sreće da zarađujete mnogo novca. Zarađivao sam možda milijun eura godišnje. U ovom drugom poslu ćete za dva mjeseca zaraditi koliko u nogometu za cijelu godinu. Ali onda riskirate život - rekao je on.

Njegova organizacija dilala je kokain i marihuanu, a uhićeni su nakon akcije u kojoj je policija dulje vrijeme prisluškivala njihove mobitele i pratila kamione kojima su distribuirali drogu.