Kako je Novosel uoči Montreala izbavio igrače iz vojske: Znao sam da će se upecati na tu udicu

Domišljatost i sposobnost Mirka Novosela možda i najbolje oslikava jedan događaj koji je prethodio Olimpijskim igrama u Montrealu. Naime, veći dio košarkaške reprezentacije završio je na odsluženju obaveznog vojnog roka i bilo je izgledno da će se na najvećoj smotri - osramotiti. No Novosel je osmislio koncept "sportske čete" i sve ih okupio u Zagrebu, gdje su pod njegovom paskom treninrali i igrali prijateljske utakmice te se spremali za Olimpijske igre u Montrealu. Nisu, doduše, svi bili skupa, u jednoj su jedinici bili Šolman i Ćosić, a Dragan Kapičić, Vinko Jelovac, Zoran Slavnić, Dragan Ivković... bili su raspoređeni u druge.

- Odslužio sam svih 12 mjeseci kao 'telegrafist', ali moram priznati da je to bilo poprilično komotno, bez velikih obaveza, bez odlazaka na vježbe, bez stražarenja..., svega onoga što su morali svakodnevno odrađivati moji vršnjaci. Čak sam imao i osobni automobil kojim smo Ćosić i ja odlazili na treninge. Ujutro bismo odradili svoj dio posla, a popodne trenirali, tako da nismo izgubili ništa od sportske forme. I utakmice smo igrali, eto, u vrijeme vojnog roka odigrao sam i 200. utakmicu u dresu reprezentacije, bio je to prijateljski ogled sa Sovjetskim Savezom, i jedna od najboljih utakmica koje sam odigrao u reprezentativnoj karijeri * prisjetio se Damir Šolman u svojoj biografiji "Gospon Šolman - šjor Damir".

No Damirove riječi ne otkrivaju pravu pozadinu svega onoga što se u stvari događalo niti kako je uopće došlo do toga da se praktično prva petorka reprezentacije nađe na odsluženju vojnog roka u isto vrijeme, i to svi u Zagrebu. Sve je to bio plod umješnosti i veza ondašnjeg izbornika Novosela, koji je "naplatio" osvajanje europskog zlata u Beogradu i zahvalnost Stane Dolanca, koji mu je na pobjedničkom postolju kazao da mu se slobodno javi ako ikad bude imao bilo kakav problem. Novosel je otkrio detalje tajnog plana prebacivanja reprezentativaca u Zagreb:

- Ostao sam bez kompletne petorke koja je morala u vojsku, a odgovorni u Košarkaškom savezu samo su slijegali ramenima i sugerirali mi da pomladim reprezentaciju, što nije dolazilo u obzir. Požalio sam se Dolancu, rekao sam mu da nas čekaju Olimpijske igre u Montrealu, a da su Ćosić, Jelovac, Kapičić, Šolman i Slavnić u vojsci, iz koje mogu izostati samo 60 dana. Rekao sam mu da ćemo se osramotiti, da se nećemo ni plasirati na OI, a ako se i plasiramo, da će nas SSSR rasturiti. Znao sam da su Sovjeti udica na koju će se Dolanc sigurno uloviti... - ispričao je Novosel.

Propale Svetice

- Rekao mi je da pričekam u njegovoj kancelariji, u koju su nakon dva sata stigli generali Šumonja, Tavčar, Kadijević... On im je naredio da riješe problem jer ne želi blamažu protiv SSSR-a. Ali, nije to bilo ni lako ni jednostavno, druga su bila vremena. Pa Ćosića su, unatoč svim dotadašnjim medaljama i uspjesima, poslali u kaznenu jedinicu u Sarajevo kao vodiča konja samo zbog toga što ga je zadarski Savez boraca sumnjičio kao američkog špijuna...

- U Zagrebu je u ono vrijeme bio teniski centar na Sveticama, u kojem su se oficiri rekreirali. Predložio sam generalima da sve moje košarkaše prebace na Svetice, ondje ne bi imali previše posla, a trenirali bi u popodnevnim satima. Generali su pristali, uz uvjet da se za to nikako ne smije saznati, jer bi onda i ostali sportaši tražili slične ustupke. Ja sam poštovao dogovor, rekao sam samo predsjedniku SOFK-e Hakiji Pozdercu da nam odobri financiranje dodatne prehrane, no on se na moj užas nakon dva tjedna u intervjuu Borbi pohvalio kako je sportašima u Jugoslaviji sve omogućeno, pa čak i pripreme za Olimpijske igre u vrijeme služenja vojnog roka.

- Odmah je izbio veliki skandal, naravno, ideja sa Sveticama je propala, više nisu mogli svi biti skupa, ali smo ih ipak sve uspjeli razmjestiti po Zagrebu. Organizirali smo im dnevni odmor i prehranu u hotelu Panorama, a jedini zadatak im je bio svako jutro javiti se dežurnom da su živi i zdravi. Slavnić mi je rekao da mu je bilo bolje u vojsci nego u klubu, ali nekima je i to bilo teško, pa sam Jelovca morao vaditi iz pritvora nakon što se 13 dana nije javio dežurnom - prisjećao se Novosel.

- Mi smo se dobro pripremili, plasirali smo se na OI preko kvalifikacijskih turnira u Edinburghu i Hamiltonu, no turniri i Igre potrajali su čak 113 dana. A kako su igrači imali pravo izostati iz vojske maksimalno 60 dana, ostatak su morali 'doslužiti' nakon povratka. No osvojeno srebro i pobjeda nad SSSR-om 89-84 odobrovoljili su Dolanca, koji je svima sredio 'nagradno odsustvo' i svi su se mogli na vrijeme vratiti kući.

Posljednji ispračaj legendarnog košarkaškog trenera bit će u subotu na Mirogoju, u Zagrebu.