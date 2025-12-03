Kako je ovo ušlo? Pogledajte senzacionalni gol bivšeg igrača Dinama Rijeci. Šokirao je sve

Mario Nikolić (24) je stoper, ali i glavni izvođač prekida u trećeligašu Mladosti iz Ždralova koje su senzacionalno povele protiv Rijeke već u petoj minuti dvoboja osmine finala Hrvatskoga nogometnog kupa. Gol je to koji ide na dušu golmana prvaka Martina Zlomislića, koji nije uopće trebao braniti jer se ozlijedio na zagrijavanju, ali je svejedno stisnuo zube.

Bivši junior Dinama iz gotovo je nemogućeg kuta zabio slobodnjak preko živog zida u prvi kut, a Zlomislić je primio još jedan čudan gol koji mu ide na dušu nakon neuvjerljivih izdanja ove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nikolić je rođeni Bjelovarac, a s 14 godina došao je u Dinamo u kojem je ostao do juniorskog uzrasta i bio član generacije koja je u Ligi mladih pobijedila Manchester City i dogurala do četvrtfinala, uz Joška Gvardiola, Josipa Šutala, Bartola Franjića i Antonija Marina. Ipak, nije te sezone nijednom nastupio u tom natjecanju.

Zagreb: 16. međunarodni turnir Mladen Ramljak, Dinamo Zagreb - Maribor | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Napustio je Maksimir u rujnu 2020. i otišao u Avellino u Italiju, potom i u srpsku Mačvu, a već iduće 2021. vraća se u Bjelovar i kreće u novu turneju Hrvatskom. Nakon Croatije Zmijavci, početkom 2024. potpisuje za Mladost Ždralove.

Rijeka je na poluvrijeme otišla sa zaostatkom, a onda je Duje Čop s dva brza gola donio preokret. Samuele Vignato nakon krasne je solo-akcije postavio 3-1 već u 58. minuti. Odmah potom iz igre je izašao Zlomislić, a ušao rezervni golman Aleksa Todorović.