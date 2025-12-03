Obavijesti

Sport

Komentari 9
VIDEO

Kako je ovo ušlo? Pogledajte senzacionalni gol bivšeg igrača Dinama Rijeci. Šokirao je sve

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Kako je ovo ušlo? Pogledajte senzacionalni gol bivšeg igrača Dinama Rijeci. Šokirao je sve
Foto: MAXSport/screenshot

Mario Nikolić šokirao Rijeku već u petoj minuti Kupa! Golman Zlomislić na mukama zbog neočekivanog slobodnjaka. Bivši junior Dinama briljira u trećeligašu Mladosti iz Ždralova

Mario Nikolić (24) je stoper, ali i glavni izvođač prekida u trećeligašu Mladosti iz Ždralova koje su senzacionalno povele protiv Rijeke već u petoj minuti dvoboja osmine finala Hrvatskoga nogometnog kupa. Gol je to koji ide na dušu golmana prvaka Martina Zlomislića, koji nije uopće trebao braniti jer se ozlijedio na zagrijavanju, ali je svejedno stisnuo zube.

Bivši junior Dinama iz gotovo je nemogućeg kuta zabio slobodnjak preko živog zida u prvi kut, a Zlomislić je primio još jedan čudan gol koji mu ide na dušu nakon neuvjerljivih izdanja ove sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nikolić je rođeni Bjelovarac, a s 14 godina došao je u Dinamo u kojem je ostao do juniorskog uzrasta i bio član generacije koja je u Ligi mladih pobijedila Manchester City i dogurala do četvrtfinala, uz Joška Gvardiola, Josipa Šutala, Bartola Franjića i Antonija Marina. Ipak, nije te sezone nijednom nastupio u tom natjecanju.

Zagreb: 16. međunarodni turnir Mladen Ramljak, Dinamo Zagreb - Maribor
Zagreb: 16. međunarodni turnir Mladen Ramljak, Dinamo Zagreb - Maribor | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Napustio je Maksimir u rujnu 2020. i otišao u Avellino u Italiju, potom i u srpsku Mačvu, a već iduće 2021. vraća se u Bjelovar i kreće u novu turneju Hrvatskom. Nakon Croatije Zmijavci, početkom 2024. potpisuje za Mladost Ždralove.

Rijeka je na poluvrijeme otišla sa zaostatkom, a onda je Duje Čop s dva brza gola donio preokret. Samuele Vignato nakon krasne je solo-akcije postavio 3-1 već u 58. minuti. Odmah potom iz igre je izašao Zlomislić, a ušao rezervni golman Aleksa Todorović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa
POD POLARNIM SVJETLOM

FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'
ATRAKTIVNA SYDNEY

FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Amerikanka Sydney Sweeney (27) jedna je od najpopularnijih glumica na svijetu. Oduševila je glumačkim sposobnostima, a i natuknula kako bi umijeće sa seta mogla prebaciti u stvarni život
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025