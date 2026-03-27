Kako je Sisak stvorio čudesnu hokejašku priču: 'Slavit ćemo tjedan dana ako osvojimo ligu'
Hokejaši Siska u subotu (19.30 sati) ugostit će talijanski Merano u prvoj utakmici polufinala Alpske lige. Iza Siščana već je povijesna sezona, a ugostili su nas u Zebelu te otkrili ambicije za kraj sezone i budućnost
Hokejaši Siska ispisuju jednu od najljepših sportskih priča u Hrvatskoj. Ulaskom u polufinale Alpske hokejaške lige, jednog od najjačih regionalnih natjecanja, klub je ostvario povijesni uspjeh. Tamo će Siščani odmjeriti snage protiv dvostrukog prvaka Italije, Merana, koji je s 4-2 izbacio Asiago. Sisak je, podsjetimo, s 4-1 u seriji izbacio talijansku Cortinu.