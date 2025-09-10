Kako je zvijezda Milana završila u Dinamu? Boban je sjeo u automobil i vozio 12 sati...

Kada je Zvonimir Boban zasjeo na poziciju predsjednika uprave Dinama, odlučio je napraviti totalnu rekonstrukciju momčadi, osigurati novom treneru Mariju Kovačeviću jaku i konkurentnu momčad u svim natjecanjima sa širokim rosterom pa je doveo 14 igrača, većina među njima su mladi, poletni i energični igrači željni dokazivanja i pred kojima je velika karijera.

Doveo je dvojicu iz Bayerna, jednog iz Barcelone, Diona Drenu Belju pretvorio u najveći ulazni transfer u povijesti kluba. Još početkom priprema Kovačević je imao gotovo definirane sve pozicije, uz neke dodatke tijekom prijelaznog roka, ali najveću 'bombu' Boban mu je osigurao posljednjeg dana prijelaznog roka.

Modri su prije tjedan dana na jednogodišnju posudbu doveli igrača Milana Ismaëla Bennacera (27). Djelovalo je nerealno jer riječ je o igraču koji je prije samo tri godine bio jedan od najboljih igrača Milana s kojim je osvojio Scudetto, ali kada imate u klubu čovjeka takvog autoriteta i renomea u svijetu nogometa kao što ima Boban, onda je sve moguće.

Slažu se mnogi, Bennacer je možda i najveće ime koje je stiglo na Maksimir. Zvonimir Boban potegnuo je milanske veze i angažirao igrača kojeg je upravo on doveo u Milan 2021. godine. Iznimno ga cijeni, uspostavili su odličan odnos tijekom milanskih dana pa je to i presudilo u sklapanju ovog posla.

Kako piše Jutarnji list, kada je predsjednik uprave Dinama shvatio da postoji mogućnost da ga dovede, nije puno dvojio. Sjeo je u automobil i vozio šest sati do Milana kako bi Bennacera nagovorio na dolazak u Dinamo. Kada ga je uspio uvjeriti da odjene plavi dres, posjeo ga je na suvozačko mjesto i odradio novih 650 kilometara do Zagreba.

Bennacerova karijera je stagnirala zbog brojnih ozljeda, ali to je sada iza njega. U dobroj je fizičkoj spremi, već je započeo s momčadskim treninzima i za 'modre' bi mogao debitirati u sedmom kolu kada Dinamo gostuje kod Hajduka. Naravno, trebat će mu neko vrijeme da uhvati ritam, prilagodi se na zahtjeve trenera Kovačevića i uđe u formu, no obzirom na njegove kvalitete i klasu koju posjeduje, 'modri' su dobili enormno pojačanje u sezoni u kojoj žele vratiti primat u hrvatskom nogometu. U Milanu je imao 4,5 milijuna eura godišnje, Dinamo će pokriti 1,4 milijuna eura, a ima i opciju otkupa ugovora.