Kako maknuti najuspješnijeg trenera? Lako, pitajte Dinamo!

To može samo Dinamo. I ovoga puta u Maksimiru se ponavlja stara priča, kada sve funkcionira kako treba, onda si u Dinamu sami zakompliciraju život. Uprava kluba otkazala je suradnju cijelom stožeru Nenada Bjelice; bivši su postali Rene Poms, Nino Bule, Silvije Čavlina, Martin Mayer, Karlo Reinholz i Jasmin Osmanović.

Izravna je to poruka s vrha Nenadu Bjelici koji je i dalje 'u sedlu', no pitanje je do kada? Osobno mišljenje jest, još samo koji dan. Samo da se riješi pitanje odštete, a i tu će biti povuci-potegni...

Nenad Bjelica cijelo je proljeće drugačiji, u njemu očigledno dugo kipti, što je pokazalo i njegovo ponašanje na utakmicama s Goricom i Osijekom. Zahvaljujući velikim uspjesima i dojmljivim rezultatima u Maksimiru je vrlo brzo izgradio status 'glavne persone kluba', a to se čelnim ljudima kluba očito nije previše svidjelo. Nenad Bjelica imao je slobodne ruke u većini slučajeva, ali neke stvari (dolasci Pinta, Moubandjea..) on ipak nije blagoslovio. Pa taj dvojac nije niti igrao, iako su skupo plaćeni. A to je ljutilo i čelnike kluba.

Nenad Bjelica i Zoran Mamić trebali bi po funkcijama (trener i sportski direktor) blisko surađivati, no njihov je odnos već dulje vrijeme prilično hladan. Tako ovaj dvojac nije puno komunicirao niti na pripremama u Rovinju (iako je Zoran Mamić tamo bi tek koji dan), njihova su se druženja svela tek na 'dobar dan ili dobro večer'.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Već dulje vrijeme nije idiličan ni odnos trenera Dinama sa 'čovjekom iz Međugorja'. Nenad Bjelica ima veliku podršku brojnih navijača, istih onih koji su odavno okrenuli leđa braći Mamić. Njemu se na utakmicama skandiralo i pljeskalo, braću Mamić se i dalje vrijeđa. A taštine su u nogometu, imali uspjeha ili ne, zaje*ana stvar.

Uprava Dinama posljednjih je mjeseci sve teže kontrolirala svog trenera, ljudima iz vodstva kluba nije se svidjela niti posljednja odluka Bjelice da tijekom ove epidemije korona virusa napusti Zagreb i ode kući u Klagenfurt. A baš tamo se sada i nalazi (još uvijek) trener 'modrih'.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

I što sada? Do daljnjega se čeka odluka Nenada Bjelice koji, budite sigurni, bez svojih pomoćnika neće dugo biti u klubu. Njemu je danas zabranjeno davati izjave, a niti članovi njegovog stožera još nisu 'dostupni'. Situacija u Maksimiru polako izmiče kontroli, najbolji trener u novijoj povijesti Dinama na izlaznim je vratima, vrijeme je za neko novo lice. Za koga? Teško da će Zoran Mamić opet na klupu, to bi bilo prilično suludo i samoubilačka misija, tako da vjerojatno slijedi prilika za Igora Jovićevića...