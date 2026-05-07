'Kako sam bio svjež': Jakirović nasmijao Engleze i pokazao koliko ga je Hull 'postario'

Sergej Jakirović u petak će voditi Hull City u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Premier League. Hull je u dramatičnoj završnici Championshipa uhvatio posljednje, šesto mjesto koje vodi u play-off pa ga sada čeka polufinalni dvomeč protiv Millwalla. Prva utakmica igra se u četvrtak na MKM stadionu, dok je uzvrat četiri dana kasnije u jugoistočnom Londonu.

Hrvatski trener uoči susreta nasmijao je novinare na konferenciji za medije. Jakirović se pojavio s fotografijom sa starta sezone iz srpnja pa se našalio na vlastiti račun i pokazao koliko ga je stresan posao "postario" tijekom proteklih deset mjeseci.

- Pogledajte kako sam bio svjež na startu sezone - rekao je Jakirović kroz smijeh i pokazao fotografiju okupljenim novinarima.

Potom je fotografiju stavio kraj sebe pa nastavio u istom tonu.

- Evo, sad možete usporediti. Dobro, moram ići na šišanje, ali možete vidjeti koliko sijedih sam dobio - dodao je hrvatski trener.

U drugom polufinalu sastaju se Middlesbrough i Southampton, dok se finale igra 23. svibnja na Wembley Stadium. Ako izbori promociju, Hull će prvi put nakon sezone 2016/17. ponovno igrati u elitnom razredu engleskog nogometa. Jakirovićev uspjeh tim je veći jer se klub prošle sezone borio za ostanak u Championshipu, a ovu je odradio unatoč transfer-zabrani koju mu je odredio FA.

