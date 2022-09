Kako se četvrtoligaš sprema za Hajduk: 'Livaja ne smije sunca videt! Sucu sam prodal odojke'

Dinamo je odradio posao u Kupu u Jarmini kraj Vinkovaca, a Hajduk i ostatak prvoligaša posao tek očekuje u listopadu. Tehničar iz Cvetkovca, četvrtoligaš iz mjesta između Ludbrega i Koprivnice, dočekat će osvajača Rabuzinova sunca 12. listopada.

Veselo društvo iz Podravine na treningu je posjetio komičar Aleksandar Lazić i snimio duhovit video kao najavu za Kup-okršaj.

Scena prva, popravlja čepove na kopačkama i mijenja ih čavlima.

- Kaj misliš, kaj radim? Pa u pet vuri je danas trening! Dvanaestoga igramo protiv Hajduka na domaćem terenu u Cvetkovcu. Gle kakve kopačke imam! Svi čepovi su nam se izlizali. Improviziram, motokultiviram na terenu u Cvetkovcu na Starome bregu. Ima da sve krtice, voluharice i kišne gliste izađu, kubik trave bum hitio iza sebe! To ti bu to! A Splićani dok me vide, samo bu se razbježali. A ja direktno u gol, hehe - govori komičar.

Scena druga, raspoređuje uloge na travnjaku.

- Evo, da dogovorimo taktiku protiv Hajduka, dečki. Koncentrirajte se! Igramo 5-4-3-5-4-1 - ispalio je.

- Kaj nije malo to preveč - upitao je netko.

- Preveč? Pa ko bu ti to brojio? Pa mi smo slabejši, nas je slobodno preveč. Znači, svaki svojega igrača da je zel. Vas je osam, imate svaki svojega igrača, a ti, ti, ti, ti i vas četiri, vi ste na Livaji. Ne da ne smije loptu dobit, ne smije sunca videt - povikao je.

- Slavek, vu šesnaestercu, dok je gužva, ti se same ruši! Zacvili, vruši se, sudac bu fučkal penala! Si me razme? Jesmo se vse dogovorili? Ja sam njemu negdar prodaval odojke, vse smo rešili. Ali ne v našem šesnaestercu, Slavek, nego v njihovome! Si me razmel? Smo spremni? Idemo, Tehničar - završio je Lazić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Domaćini su obećali feštu nakon utakmice uz domaći grah, kobasice, roštilj, gemišt i tamburaše, a do te utakmice Tehničar odlično brusi formu u Četvrtoj nogometnoj ligi Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije. Ima pet pobjeda iz pet utakmica uz gol-razliku 19-2.

SuperSport Hrvatski nogometni kup, šesnaestina finala:

Najčitaniji članci