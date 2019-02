'Kako se danas osjeća igrač Dinama? Nitko ne želi otići!'

Stigao je 'dan D'. Dinamo danas u uzvratnom dvoboju šesnaestine finala Europske lige dočekuje Viktoriju Plzen, u modrom domu vlada veliki optimizam, svi su uvjereni kako će plavi preko češkog prvaka ispisati povijest. I plasirati se u osminu finala. Igrači Dinama potpuno su opušteni, ali i svjesni izazova koji je ispred njih. O tome nam svjedoči i modra 'jedinica' Dominik Livaković.

- Spreman sam, jedva čekam početak utakmice. Mislim da smo u Plzenu odigrali dosta dobih 60-ak minuta, pokazali da smo bolja momčad, ali nam se onda dogodio nedopustiv pad koncentracije. Viktoria je jako dobra momčad, nisu oni bezveze u posljednje vrijeme imali toliko dobrih europskih rezultata, ali opet... ma siguran sam da smo bolji - kaže Dominik Livaković.

Nabrijani smo

Kako ste vi s vrata doživjeli Viktoriju Plzen?

- Ozbiljna su, svakako i opasna momčad. Dosta su čvrsti i organizirani, ali vidjet ćemo kako će to izgledati u uzvratu. Oni u Zagreb dolaze bez dva stopera, zanima me tko će im biti u zadnjoj liniji uz tog Pernicu. Neki kažu onaj veznjak Prochazka, taj me se nekako dojmio, ima baš neugodan centaršut.

Viktoria ima vrlo opasnog, ali i prilično visokog (196 cm) napadača Jean-David Beauguela...

- To je neugodan napadač, nikome nije jednostavno čuvati takve igrače. Fizički je moćan, dobar u skoku, nije se s njim jednostavno nositi. I onda u Plzenu on bude zamijenjen u 81. minuti, a na teren uđe još viši i snažniji (Chory, 198 cm) napadač, nevjerojatno. Ne znam kad sam posljednji put vidio da neka momčad ima takva dva napadača.

Kada ste posljednji put neku utakmicu toliko iščekivali? I bili toliko nabrijani za nadolazećih 90 minuta?

- Uh..., ajde ne računajući one utakmice sa Svjetskog prvenstva u Rusiji na kojima ipak nisam bio u prvom planu, odlučit ću se za reprezentativni dvoboj s Engleskom na Rujevici. Znao sam da ću dobiti priliku, igrali smo protiv vrhunske reprezentacije, baš sam bio napaljen na taj susret. I evo, tada je ispalo jako dobro (proglašen je i igračem utakmice), vjerujem da će tako biti i ovoga puta.

Ponosni smo i motivirani

Vi ste već dugi niz godina član Dinama, koliko je danas drugačije biti Dinamovac nego nekih prijašnjih sezona?

- Ma uvijek je lijepo biti igrač Dinama, ali ova je sezona s prijašnjima - neusporediva. Pa lani nismo niti igrali Europu, ispali smo od Skenderbeua, a danas se borimo za osminu finala Europske lige. Kako to uopće uspoređivati? Netko je to najbolje opisao u jednoj rečenici 'prije su svi željeli napustiti Dinamo, a danas baš nitko od nas ne razmišlja o odlasku'. To je i najbolji odgovor na pitanje kako se danas osjeća igrač Dinama.

Maksimir će biti ispunjen do posljednjeg mjesta...

- To nas sve čini ponosnim, ali i još motiviranijim. Kažem, Viktoria je dobra, baš dobra momčad, ali i mi znamo koliko vrijedimo. I koliko možemo biti bolji nego što smo to bili u zadnjih 30-ak minuta prve utakmice. Miran sam, ali optimist, veliki optimist. Neka nas navijači podrže, budu sigurni da ćemo dati sve od sebe, a vjerujem na kraju i zajedno slaviti - završio je Livaković.