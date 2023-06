Kako su 'bili' igrali bez Livaje? Pobijedili su samo četvrtoligaša

Najbolji strijelac HNL-a Marko Livaja (29) zabio je 19 od 65 Hajdukovih golova prošle sezone, asistirao za njih još 13. Dakle, direktno je sudjelovao u akcijama za gotovo polovicu golova 'bilih' u sezoni 2022/23. U novoj sezoni splitska momčad kreće s dvije utakmice protiv Dinama, a u onoj prvoj, 15. srpnja u Superkupu, kapetan 'bilih' neće igrati jer je kažnjen zbog pjevanja pogrdne pjesme u slavlju nakon osvajanja Kupa protiv Šibenika.

Disciplinska komisija HNS-a kaznila je kapetana Hajduka jednom utakmicom neigranja i maksimalnom novčanom kaznom, a ona iznosi 13 tisuća eura.Bez njega to nije ista momčad, a to se vidjelo i u posljednjoj utakmici Hajduka na kojoj nije igrao. Bilo je to na gostovanju na Rujevici, gdje je momčad Ivana Leke izgubila 2-0. Pritom je prvi put ove sezone igrala bez Filipa Krovinovića. Obojica su u posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Istre dobila treći žuti karton i bila je prava sreća po Hajduk što kaznu nisu morali odraditi u Kupu.

Bila je to sedma utakmica od Livajina dolaska u Hajduk u veljači 2021. u kojoj nije igrao, a momčad je bez njega pobijedila tek jednom. I to na gostovanju kod četvrtoligaša Tehničara iz Cvetkovca u šesnaestini finala Kupa (5-1). Početkom prošle sezone bijeli su ispali iz Europe bez Livaje koji je imao laganu ozljedu i propustio uzvrat protiv Tobola nakon pobjede 2-0 u prvoj utakmici, a uslijedio je i poraz od Šibenika i remiji sa Slaven Belupom i Lokomotivom.

Rezultatski iskorak?

Poraz na Rujevici bio je sedmi Hajdukov prošle sezone u 36 kola, čime je nadmašio broj poraza u cijeloj pretprošloj (šest). Od tih sedam, pet je Hajduk ubilježio pod Ivanom Lekom. Gledajući bodovni učinak (1,89 po utakmici), Leko ima lošiji bodovni učinak od Mislava Karoglana (koji je bez poraza i ima 2,4 boda po utakmici), Valdasa Dambrauskasa (2,05), Paola Tramezzanija (1,92) i Bore Primorca (2,33), a blizu je Jens Gustafsson (1,76).

Leko je kao i Dambrauskas osvojio Kup te završio sezonu na drugom mjestu, a rezultatski iskorak lovi u nadolazećoj sezoni.

