Kako su igrali: Leteći Jefferson naplatio svaki kiks naše obrane

Slaba igra Hrvatske u Miamiju dovela je izbornika Zlatka Dalića do prvog poraza i to protiv Perua (2-0), no to je jedan od onih poraza koji neće ostaviti dubljeg traga.

Još manje od tri mjeseca ostalo je do Rusije, a Hrvatska, kao i svaka druga reprezentacija na toj smotri, stiže s nekim problemima. Naš je trenutno obrana i to se vidjelo u Miamiju, a evo kako smo vidjeli aktere...

Subašić (5) - kod prvog gola lopta je zahvatila Vidu i malo promijenila smjer, a kod drugog se čini da je Suba mogao i bolje. Kako god, njegove obrane puno nam više trebaju protiv Nigerije, Argentine i Islanda.

Vrsaljko (6) - vrlo aktivan u ofenzivi, konstantno je koristio prostore za napasti protivnika. Niz kvalitetnih ubačaja, energičan, prodoran i na koncu - kvalitetan.

Vida (5) - od Domagoja smo navikli gledati besprijekorne partije, međutim, u Miamiju se osjetilo da nije na svom maksimumu.

Ćorluka (5) - nesigurno ušao u utakmicu, kumovao kod nespretne defenzivne reakcije u kompletu koju su Peruanci kaznili golom. Ipak, za našeg zapovjednika obrane ovo su utakmice u kojima se vraća nogometu poslije duge, duge pauze. Bolje da kiksa u ožujku protiv Perua nego u lipnju protiv Nigerije.

Strinić (5) - neigranje u Sampdoriji ostavio je traga, nesigurno je prepustio loptu Carrillu koji je uz sreću pogodio za prvi gol na utakmici. Kao plus u igri treba uvažiti česte odlaske prema naprijed gdje je pokušavao pomoći u gradnji napada.

Rakitić (6) - rotirao se s Brozovićem u ulozi 'dubokog razigravača', preuzimao odgovornost u kreaciji. Možemo reći - naš najživlji veznjak na Hard Rocku.

Brozović (5) - prvi put u krupnom planu viđen kad je napravio neoprezan faul u 29. minuti te dobio odmah žuti karton. Vidno nervozan, znamo da on može daleko, daleko bolje.

Kovačić (6) (od 56. minute) - nametnuo se vrlo brzo, često u centru zbivanja, pitanje je kako bi funkcionirala naša veza od prve minute da je on igrao.

Mandžukić (5) - neprimjetan, bez prave suradnje s Vrsaljkom. Defenzivno odreagirao kvalitetno u skoku kroz nekoliko navrata. Za njega je ovo bio lakši aerobni trening.

Pjaca (5) (od 71. minute) - zamijenio Mandžukića i odmah unio energiju. Željan igre, akcije i udaraca prema golu.

Modrić (5) - kapetan se trudio povezati redove u svojoj (i dalje) novoj roli ofenzivnog veznjaka u reprezentaciji. Dojam je da mu Dalić želi dati još više slobode, no Luka kao da se još nije skroz do kraja oslobodio u ofenzivnijoj ulozi. Uskoro bi trebao...

Perišić (5) - konkretan u svakoj situaciji gdje bi imao loptu u nogama. Problem je bio taj što nije imao loptu koliko mu je bila potrebna za nešto - konkretno. Ovako, više je vremena proveo razmišljajući o slaboj suradnji sa Strinićem koji je umjesto njemu, nekoliko puta poslao loptu u prazno. Nisu se razumjeli.

Rebić (premalo igrao za ocjenu) (od 77. minute) - slično kao i Pjaca, iako za njega znamo da igra u odličnoj formi u Bundesligi. Od njega bi mogli vidjeti puno više protiv Meksika ako dobije jaču minutažu.

N. Kalinić (5) - njegove inteligentne napadačke kretnje otvarale su mogućnosti ostatku momčadi. Za napadača je važno da bude često u šansi, a on se oko tog puno trudio. Još samo da ga krene realizacija...

Kramarić (6) (od 64. minute) - Kalinić nije bio loš, no Kramarić je bio bolji. U posljednje vrijeme sjajan u Hoffenheimu, moderna špica koja stvara šanse za sebe i suigrače. Nije imao sreće pri realizaciji, no za njegovu igru protiv Perua idu samo riječi hvale.

Caceda (7) - prva ozbiljnija intervencija u 28. minuti nakon što je Rakitić opalio slobodnjak s nekih 18 metara. Najviše se istaknuo s dvije fantastične obrane Kramariću u zadnjih nekoliko minuta.

Advincula (6)- možda i najbrži igrač na svijetu prema nekim mjerenjima. Ne možemo reći da smo previše osjetili tu moć, on se bavio Perišićem, a Perišić ga je i uspio proći nekoliko puta.

Ramos (7) - kapetan Ramos odigrao kapetanski. Poput svog prezimenjaka iz madridskog Reala.

Araujo (6) (od 72. minute) - kapetan Ramos odigrao je gotovo bez greške, a kad je ušao Araujo, bilo je i problema u obrambenoj sinkronizaciji što je koristio Kramarić.

Santamaria (7) - pokazao sigurnost odmah na startu u duelima s Kalinićem, a budući da je Peru sačuvao mrežu netaknutom, za njega je ova utakmica bila odlično odrađen posao.

Trauco (7) - pod konstantnim pritiskom Vrsaljka. Hrvatska, koja je dominirala u posjedu, napadala je po desnoj strani što je ovog lijevog beka stavljalo pod pritisak. Izdržao je, a onda vrhunskom okomicom otvorio našu obranu pri golu za 2-0.

Tapia (6) - samozatajan, posvećen isključivo defenzivi. Ipak, trebalo je trčati i tući se protiv Modrića i Rakitića. Ovaj je to sasvim solidno odradio.

Yotun (6) - veznjak koji je tiho radio na razgrađivanju naše igre pa nekoliko puta opasno pokušao ugroziti Subašića. Srećom, bezuspješno, a na kraju dobio i crveni karton pola sata prije kraja utakmice.

Carrillo (7) - najopasniji, najagilniji, najrazigraniji na terenu u samom startu. Brzo je igru okrunio golom.

Cueva (6) - trudio se otvarati prostore Farfanu i Carrillu, bio je ta spona između veznog reda i napada, no kao i većina njegove reprezentacije, primarno orijentiran na strpljivu igru u gardu i obrani.

Benavente (6) (od 64. minute) - bivši Realovac trebao je biti opasan po naš gol, daleko od toga. Posebno nakon crvenog kartona Yotuna.

Flores (7) - okrunio sjajnu akciju Peruanca kod 2-0, našao se na pravom mjestu u pravo vrijeme i zabio nam drugi gol.

Hurtado (6) (od 67. minute) - ušao umjesto istrošenog Floresa i pokušao zatvoriti desnu stranu obrane.

Farfan (8) - čim je dolazio u prigodu, pokazao je koliko klase u nogama nosi. Stalna neugodnost za obranu, kulminiralo je u 49. minuti kada je sve pripremio za taj drugi gol Garecine momčadi. Za nas enigma u SAD-u.

Aquino, Pena i Ruidiaz igrali su premalo za konkretnu ocjenu.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo 2018.