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Kako su igrali? Ocijenite igrače Dinama u susretu s Vikingom

Piše Jakov Drobnjak,
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Kako su igrali? Ocijenite igrače Dinama u susretu s Vikingom
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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DINAMO - VIKING 2-2 Ocijenite kako su igrali igrači Dinama nakon remija s norveškim Vikingom u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka

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Dinamo je odigrao 2-2 u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga na Maksimiru. Počelo je kao iz snova za "modre" koji su u 10. minuti već imali 2-0. Veliki pritisak od samog početka, u šestoj minuti je Beljo prsima zakucao ubačaj Perez Vinlofa, a onda je "plavi devet" u 10. minuti istrčao kontru i poslužio samog Lisicu na drugoj strani koji zabija za delirij.

Norvežani su se vratili već u prvom dijelu i to nakon dvije ozbiljne akcije. Zaspala je u dva navrata obrana plavih te su Christiansen (26.) i Tripić (39.) donijeli egal. U nastavku je Dinamo pritiskao, opkolio gol gostiju, ali promjene rezultata nije bilo. Uzvrat se igra za tjedan dana, u srijedu, u 21 sat.

Ocijenite kako su igrali dinamovci ocjenama od 1 do 5.

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Komentari 18
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