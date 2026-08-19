Kako su igrali? Ocijenite igrače Dinama u susretu s Vikingom

Dinamo je odigrao 2-2 u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga na Maksimiru. Počelo je kao iz snova za "modre" koji su u 10. minuti već imali 2-0. Veliki pritisak od samog početka, u šestoj minuti je Beljo prsima zakucao ubačaj Perez Vinlofa, a onda je "plavi devet" u 10. minuti istrčao kontru i poslužio samog Lisicu na drugoj strani koji zabija za delirij.

Norvežani su se vratili već u prvom dijelu i to nakon dvije ozbiljne akcije. Zaspala je u dva navrata obrana plavih te su Christiansen (26.) i Tripić (39.) donijeli egal. U nastavku je Dinamo pritiskao, opkolio gol gostiju, ali promjene rezultata nije bilo. Uzvrat se igra za tjedan dana, u srijedu, u 21 sat.

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