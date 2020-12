Kako zadržati najboljeg igrača i strijelca za daleko manje novca?

Novi Hajdukov predsjednik još uvijek se nije našao s Caktaševim zastupnikom, vrijeme ide a svi aduti su u igračevim rukama. I vrijeme i novac... Jedini Jakobušićev adut je prijetnja tribinama....

<p>Aktualna polusezona ostat će obilježena rekordima Mije Caktaša. Nakon što se nedavno probio u Top 10 strijelaca u povijesti Hajduka s 95 postignutih golova u službenim utakmicama kluba, kapetan Hajduka je na pragu još dva rekorda. Na ljestvici najboljih HNL strijelca među igračima Hajduka Mijo je sa 78 golova drugi, s tri gola manje od Tomislava Ercega, a kada su u pitanju svi klubovi, <strong>Mijo dijeli 11. mjesto s Mladenom Bartolovićem, a do Marija Dodika, koji zatvara Top 10 najboljih strijelaca HNL-a, nedostaje mu još pet golova.</strong></p><p>S obzirom na Caktaševu golgetersku formu do kraja sezone dohvatljiv mu je i Dodik, ali i Renato Jurčec koji je zabio 85, Robert Špehar 88, Nino Bule 89..., no pravo je pitanje <strong>hoće li Mijo Caktaš nositi dres Hajduka u drugom dijelu sezone</strong>, odnosno, koliko će još utakmica u dresu Hajduka odigrati. U nedavnom razgovoru predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić kazao je:</p><p>- Mijo je naš kapetan i dobit će pažnju koju zaslužuje. On ima moje simpatije i naklonost, ali to ne znači da će biti u sastavu ako ne potpiše bitno smanjeni ugovor. To vrijedi za sve igrače...</p><p>U međuvremenu se baš ništa nije promijenilo, Jakobušić se još uvijek nije sastao s Caktaševim zastupnikom, niti mu je ponudio smanjenje ili produženje ugovora. Nije, a hoće li, kada, i koliko, to ćemo uskoro saznati. Do zimske stanke još su dva kola, u subotu Hajduk gostuje u Varaždinu, a onda mu na Poljud dolazi Gorica. Miji na ljeto istječe ugovor i već ove zime može potpisati za bilo koji klub, može odbiti i smanjenje ugovora ako mu ga klub predloži, ali jednako tako se mogu i dogovoriti. <strong>Sve su opcije otvorene i, kako trenutno stoje stvari, jednako izvjesne.</strong></p><p>Jakobušićev je problem što mora naći načina zadržati kapetana i najboljeg igrača, ali uz bitno manja primanja. A to nije nimalo lako i jednostavno, pogotovo što su svi aduti u Caktaševim rukama. Najbolji je igrač i strijelac Hajduka, ima vrhunski ugovor, a od ljeta je slobodan. I nigdje mu se ne žuri. S druge strane, jedini adut Jakobušića, ako se to uopće može nazvati adutom, je prijetnja tribinama. Mijo je zadovoljan u Hajduku, uskoro očekuje i prinovu u obitelji i ne bi imao ništa protiv ostanka, ali ne baš pod svaku cijenu.</p><p>S druge strane, Jakobušića pritišću i vrijeme i financije. Caktaš mu je prva krupna odluka kada je u pitanju svlačionica, i ne smije napraviti krivi korak. Nakon kapetana na razgovor će mu još četvorica kojima na ljeto istječu ugovori, Jradi, Gyurcso, Radić i Mikulić, a mora donijeti i odluke što s igračima koji imaju ugovore veće od 250.000 eura, koje on u svom mandatu nema namjeru plaćati, kao i hoće li ili neće otkupiti ugovore trojice koji su na posudbi, Umut Nayir, Nihad Mujakiću i Darko Todorović. U njihovom slučaju ima još dovoljno vremena, no ako se za neke od njih već sada zna da ih Hajduk na ljeto neće otkupiti, onda je tu odluku bolje donijeti sada. Nema baš previše smisla ostaviti ih da na proljeće igraju i zauzimaju mjesto onima na koje se u budućnosti ozbiljno računa.</p>