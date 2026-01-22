Kakva cifra! Evo koliko je Čilić zaradio uspjehom u Australiji

Marin Čilić pobijedio je Denisa Shapovalova, 23. tenisača svijeta, s impresivnih 6-4, 6-3, 6-2 za dva sata i osam minuta i plasirao se u treće kolo Australian Opena. Bio je ovo njihov šesti međusobni dvoboj i Čilić je sada protiv 26-godišnjaka poravnao na 3-3.

Čilić će biti jedini hrvatski predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je u ženskoj konkurenciji ispala Petra Marčinko.

Čilić je žestoko otvorio meč te je odmah poveo 2-0. Shapovalov je brzopotezno vratio break zaostatka, ali je potom izgubio i drugi vlastiti servis gem u prvom setu. Čilić je pobjegao na 4-1, ali još se jednom kanadski tenisač uspio vratiti i izjednačiti na 4-4.

Foto: Edgar Su

Nešto bolju igru u prvoj dionici Čilić je naplatio novim breakom kod vodstva 5-4 čime je došao u prednost od 1-0 u setovima. Druga dionica bila je puno mirnija po pitanju oduzetih servis gemova. Dogodio se samo jedan break i napravio ga je Čilić kod vodstva 3-2 čime je imao otvoreni put prema 2-0 u setovima.

Na koljenima je suparnika imao Čilić na samom startu trećeg seta. U prvom gemu je hrvatski igrač došao do tri vezane break šanse, ali nije iskoristio niti jednu čime se Shapovalov barem privremeno izvukao iz opasne situacije.

Nakon pobjede u drugom kolu Čilić je 327.750 australskih dolara, odnosno više od 190.000 eura, točnije, 190.709 eura. Sljedeći protivnik za osminu finala bit će mu bolji iz meča Caspera Ruuda i Jaumea Munara koji je na rasporedu kasnije u četvrtak. Čilićev sljedeći meč trebao bi biti u subotu, a točna satnica još nije poznata.