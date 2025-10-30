Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI TRIPLE-DOUBLE

Kakva dominacija! Nikola Jokić opet briljirao i izjednačio rekord

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Kakva dominacija! Nikola Jokić opet briljirao i izjednačio rekord
3
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Srpski košarkaš ubacio je 21 poen, uzeo 12 skokova i podijelio 10 asistencija u 28 minuta igre! Ovo mu je već četvrti triple-double učinak i time je izjednačio rekord NBA lige

Denver Nuggetsi razbili su New Orleans Pelicanse 122-88 u NBA ligi, uz novu nevjerojatnu izvedbu Nikole Jokića

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nikola Jokić na raftingu 00:30
Nikola Jokić na raftingu | Video: TikTok

Srpski košarkaš ubacio je 21 poen, uzeo 12 skokova i podijelio 10 asistencija u 28 minuta igre! Ovo mu je već četvrti triple-double učinak i time je izjednačio rekord NBA lige. 

Naime, samo su još Oscar Robinson (sezona 1961/62.) i Russell Westbrook (2020./21.) otvorili sezonu s četiri vezana triple-double učinka. Ovo je Jokiću bio 168. triple-double učinak u karijeri. 

NBA: New Orleans Pelicans at Denver Nuggets
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Denver je na omjeru 3-1, dok su Pelicansi izgubili sve četiri odigrane utakmice. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025