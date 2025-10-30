Srpski košarkaš ubacio je 21 poen, uzeo 12 skokova i podijelio 10 asistencija u 28 minuta igre! Ovo mu je već četvrti triple-double učinak i time je izjednačio rekord NBA lige
NOVI TRIPLE-DOUBLE
Kakva dominacija! Nikola Jokić opet briljirao i izjednačio rekord
Denver Nuggetsi razbili su New Orleans Pelicanse 122-88 u NBA ligi, uz novu nevjerojatnu izvedbu Nikole Jokića.
Srpski košarkaš ubacio je 21 poen, uzeo 12 skokova i podijelio 10 asistencija u 28 minuta igre! Ovo mu je već četvrti triple-double učinak i time je izjednačio rekord NBA lige.
Naime, samo su još Oscar Robinson (sezona 1961/62.) i Russell Westbrook (2020./21.) otvorili sezonu s četiri vezana triple-double učinka. Ovo je Jokiću bio 168. triple-double učinak u karijeri.
Denver je na omjeru 3-1, dok su Pelicansi izgubili sve četiri odigrane utakmice.
