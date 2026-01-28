Obavijesti

ČUDESNO

Kakva drama na Euru! Francuzi idu kući, Njemačka u polufinale

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Nevjerojatna Njemačka izbacila Francusku s Europskog prvenstva! Knorr i Uščins briljirali, Francuzi idu kući. Tko će biti sljedeći protivnik Hrvatske ovisi o Dancima

Njemačka rukometna reprezentacija potvrdila je igra fantastičan rukomet te je izbacila branitelja naslova Francusku s 38-34 u sjajnoj utakmici za polufinale Europskog prvenstva. Nijemci su odmah na početku utakmice preuzeli kontrolu i vodstvo nisu ispuštali do kraja susreta. Tako Njemačka ide dalje, a Francuska ide kući.

European Handball Championship - Germany - France
Foto: SINA SCHULDT/DPA

U prvom dijelu igralo se gol za gol sve do 7-7, a onda se upalila Njemačka. Redom su zabijali Fischer, Knorr, Uščins pa opet Fischer za plus četiri Njemačke. Stabilizirao se napad Francuske u tom trenutku, ali obrana nije te nikako Francuzi nisu uspjeli smanjiti prednost. Na poluvrijeme se otišlo s 19-15 za Njemačku i moglo se naslutiti da Nijemci jurišaju prema polufinalu. 

Nastavak je donio opet igru gol za gol, a Francuzi su stegnuli obranu i polako "grickali" prednost. Golom Descata sa sedmerca i Fabregasa s crte stigli su na 26-24, a onda su opet Mem i Minne smanjili na samo minus jedan. Tada je Njemačka opet pronašla koncentraciju u napadu i nije popustila, a onda se opet odvojila golovima Uščinsa i Grgića za 34-31 četiri minute do kraja. Francuzi to nisu uspjeli stići i Njemačka je otišla u polufinale.

Knorr je briljirao s 10 golova kod Njemačke, a pridružio mu se Uščins s pet komada. Spath i Wolff skupili su osam obrana. Kod Francuske Mem je odigrao briljantno i zabio 11 golova te je Descat dodao devet, ali nije bilo dosta. Njemačka je u polufinalu, Francuzi idu doma, a o Dancima ovisi na koga će Hrvatska.

