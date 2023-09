Kakva drama: SAD opet ostao bez medalje, Kanada slavila!

Kanadski košarkaši posljednjih godina dominiraju u NBA ligi, ali nikada taj talent nismo vidjeli u reprezentaciji. Sve do SP-a u Indoneziji, Japanu i Filipinima gdje su konačno pokazali svoju snagu.

Kanađani su osvojili prvu povijesnu medalju na SP-u u košarci pobijedivši u utakmici za treće mjesto košarkaše SAD-a (127-118). Bila je to spektakularna utakmica na razini NBA lige. Prštalo je od uzbuđenja, fenomenalnih poteza i drame. Kanada je vodila skoro cijelu utakmicu, imala je pobjedu u rukama, ali onda amaterska reakcija u posljednjim sekundama skoro ih je koštala medalje.

Bridges je ukrao loptu nakon promašenog slobodnog bacanja i šest stotinki prije kraja utakmice pogodio nemoguću tricu za 111-111 i odveo susret u produžetak. Jedan od najluđih koševa na ovome prvenstvu.

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

No, nije ni to spasilo Amerikance. Samo su malo odgodili pobjedu Kanade koja je u produžetku izrešetala američki koš tricama i na kraju zasluženo se okitila broncom.

Čudesnu utakmicu, vjerojatno najbolju u karijeri, odigrao je Dillon Brooks koji je zabio 39 koševa, dok je Gilgeous-Alexander dodao 31. SAD je predvodio Anthony Edwards s 24 koša.

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Kanađani su svijetu demonstrirali nevjerojatnu kvalitetu koju imaju i tako najavili borbu za medalju na Olimpijskim igrama u Parizu kada bi mogli biti još i jači. Na ovome prvenstvu nisu igrali NBA prvak Jamal Murray i Andrew Wiggins, košarkaš Golden Statea.

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

A što tek reći za SAD? Na SP su došli praktički s četvrtom postavom i drugu prvenstvo u nizu ostali bez medalje. Bio je to bolan udarac koji će ih itekako otrijezniti. Najbolji igrači odbili su igrati, Steve Kerr skrpao je ono što je imao na raspolaganju, ali nije to bilo dovoljno. Ostatak košarkaškog svijeta je napredovao i dali su do znanja SAD-u da će morati dovesti ono najbolje što imaju ako žele opet biti na vrhu svijeta. A barem Amerikanci mogu birati. Veliki je udarac ovo na američki ego i gotovo sigurno će već u Parizu osvanuti s najjačom postavom.