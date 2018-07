Kakva golčina! Nogometaš iz BiH zabio gol sa - 80 metara...

Krenula je nova sezona švicarske lige, a već u 4. minuti utakmice između Lugana i Siona dobili smo pogodak koji će vrlo vjerojatno biti gol godine! Autor je Luganov nogometaš Dragan Mihajlović, švicarski veznjak rodom iz Bosanskog Petrovog Sela koji je čistio jednu loptu ispred vlastitog šesnaesterca i - zatresao mrežu na suprotnoj strani!

Sionov vratar Maisonnial izašao je daleko s vrata, ni ne sluteći da bi mu se moglo dogoditi ovako nešto, a kad je shvatio da bi ga lopta mogla preskočiti, već je bilo kasno. Uspio nju je stići kad je već prešla gol liniju.

Dragan Mihajlovic (FC Lugano) scores from around 70 meters out against FC Sion – first game of the season in Swiss Super League #FCLugano #mihajlovic #swisssuperleague pic.twitter.com/xnCkFLk7Qn