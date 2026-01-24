Kakva podudarnost: Sjećate se što su rukometaši prolazili lani?

Hrvatska je u rukometu velesila. Iako posljednjih nekoliko godina medalje nisu toliko redovite kao prije 15-ak godina, čak 15 odličja s velikih natjecanja to dokazuju. Na Europskom prvenstvu Hrvatska se nada ponavljaju uspjeha sa Svjetskog prvenstva 2025. na kojem je osvojila srebro, a konture sličnog puta već se naziru.

Naime, Hrvatska je i na Svjetskom prvenstvu natjecanje otvorila s dvije pobjede pa izgubila u trećem kolu. Tada je Egipat sa 28-24 "zaledio" zagrebačku Arenu i pobudio sumnje u kvalitetu reprezentacije.

Ipak, Hrvatska je drugi krug natjecanja otvorila uvjerljivom pobjedom protiv Zelenortske Republike, a potom u "kvalifikacijskoj" utakmici pobijedila Island 32-26. Pobjedom protiv Slovenije (29-26) izborila je četvrtfinale, a onda preko Mađarske i Francuske stigla do finala gdje je bila bolja Danska.

Naši su rukometaši i protiv Islanda igrali "eliminacijsku" utakmicu jer bi poraz vjerojatno značio oproštaj od polufinala. Za razliku od Svjetskog, na Europskom prvenstvu se igraju četiri utakmice druge faze natjecanja, a Hrvatska će osim Slovenije morati pobijediti i Švicarsku te Mađarsku. Polufinale bi u tom slučaju bilo vrlo moguće, osim ako bi Island pobijedio Švedsku, a obje reprezentacije slavile protiv ostalih suparnika i u tom bi slučaju Hrvatska u krugu tri reprezentacije s osam bodova vjerojatno ostala "out" zbog loše gol razlike (-7).

Dakako, ne treba trčati pred rudo, radi se o drugom natjecanju, drugoj godini, a lani smo bili i domaćini. Igrali su Domagoj Duvnjak i Igor Karačić, ali definitivno postoje sličnosti u te dvije situacije.

Kamo sreće da se i ove godine ponovi lanjski scenarij!