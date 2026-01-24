Ako Hrvatska pobijedi sve tri utakmice do kraja drugog kruga Europskog prvenstva, samo bi pobjeda Islanda protiv Švedske (u slučaju ostalih pobjeda te dvije reprezentacije) izbacila Hrvatsku iz polufinala
Kakva podudarnost: Sjećate se što su rukometaši prolazili lani?
Hrvatska je u rukometu velesila. Iako posljednjih nekoliko godina medalje nisu toliko redovite kao prije 15-ak godina, čak 15 odličja s velikih natjecanja to dokazuju. Na Europskom prvenstvu Hrvatska se nada ponavljaju uspjeha sa Svjetskog prvenstva 2025. na kojem je osvojila srebro, a konture sličnog puta već se naziru.
Naime, Hrvatska je i na Svjetskom prvenstvu natjecanje otvorila s dvije pobjede pa izgubila u trećem kolu. Tada je Egipat sa 28-24 "zaledio" zagrebačku Arenu i pobudio sumnje u kvalitetu reprezentacije.
Ipak, Hrvatska je drugi krug natjecanja otvorila uvjerljivom pobjedom protiv Zelenortske Republike, a potom u "kvalifikacijskoj" utakmici pobijedila Island 32-26. Pobjedom protiv Slovenije (29-26) izborila je četvrtfinale, a onda preko Mađarske i Francuske stigla do finala gdje je bila bolja Danska.
Naši su rukometaši i protiv Islanda igrali "eliminacijsku" utakmicu jer bi poraz vjerojatno značio oproštaj od polufinala. Za razliku od Svjetskog, na Europskom prvenstvu se igraju četiri utakmice druge faze natjecanja, a Hrvatska će osim Slovenije morati pobijediti i Švicarsku te Mađarsku. Polufinale bi u tom slučaju bilo vrlo moguće, osim ako bi Island pobijedio Švedsku, a obje reprezentacije slavile protiv ostalih suparnika i u tom bi slučaju Hrvatska u krugu tri reprezentacije s osam bodova vjerojatno ostala "out" zbog loše gol razlike (-7).
Dakako, ne treba trčati pred rudo, radi se o drugom natjecanju, drugoj godini, a lani smo bili i domaćini. Igrali su Domagoj Duvnjak i Igor Karačić, ali definitivno postoje sličnosti u te dvije situacije.
Kamo sreće da se i ove godine ponovi lanjski scenarij!
