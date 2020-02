Kakva radost riječkih klinaca! Mišković: Naša sjajna mladost

Pobjeda nad Dinamom (1-0) u četvrtfinalu Kupa sa četvoricom igrača iz vlastite Škole nogometa u prvoj postavi (Pandur, Lepinjica, Štefulj i H.Smolčić; prije godinu i pol dana zajedno su igrali u juniorima) oduševila je cijeli Kvarner. Riječka je mladost za jednu večer otpustila ventile nakon trijumfa 'uz pomoć bure'...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dobili smo utakmicu s četvoricom mladih igrača. To je taj naš put. Nije bitno hoćemo li na kraju biti prvi, treći ili peti... Može se i izgubiti od Slavena u nedjelju, ali ne možeš dobiti Dinamo ako nemaš kadar, kvalitetu, mladost koja će ginuti za Rijeku! - rekao je oduševljeni predsjednik Damir Mišković za Sportske novosti.

Mišković je u inozemstvu, zarađuje za život kluba (za obitelj je odavno zaradio) i drži 'četvore oči' otvorene ako se slučajno pojavi netko dovoljno sposoban i barem donekle 'lud' kao on da klupi klub ili uloži u Rijeku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, Lorenco Šimić i Mario Pavelić više nisu u Rijekinoj svlačionici. Dvojica igrača koji su udaljeni iz prve momčadi nakon jesenskog 0-5 poraza od Dinama posuđeni su u Slovačku (Dunajska Sreda - Šimić) i Austriju (Admira Wacker - Pavelić).

Šimić za Rijeku nije odigrao, ali ama baš nijednu službenu minutu! A na pola sata vožnje od Rujevice vratio se riječki Đakovčanin, Ivan Vargić. Tri je godine bio u Rijeci, ostavio sjajan dojam i kao čovjek i kao golman, a sada je - u Kopru.

Vargić je Lazijev igrač posuđen u slovensku Drugu ligu, a Rijeka sa golmanima ne da nema problema nego i nakon odlaska reprezentativca Sluge u Englesku ima fenomenalnu kombinaciju mladosti i iskustva u klubu (Pandur, Prskalo, Nwolokor), a njen je i sjajni 21-godišnji Ivan Nevistić koji na posudbi brani u Varaždinu.

Dinamo je došao, pobijedilo ga se, proslavilo, ali ako se trijumfi nad najjačima ne oplemene pobjedama u utakmicama u kojima si favorit onda je to obilježje provincijske momčadi.

Rijeka je poravnata s Osijekom, a Hajduk joj na drugom mjestu bježi četiri boda. U nedjelju na Rujevicu stiže Slaven Belupo.

- I to jaki Slaven Belupo. Očekujem jako tešku utakmicu protiv jako ozbiljne momčadi željne nadigravanja i posjeda lopte sa opasnim napadačima kao što su Lima i Krstanović - priča šef struke Simon Rožman.

- Vraćaju nam se Gorgon i Acosty, dakle dobivamo dodatnu širinu izbora. Out ostaju Capan, Galović, Prskalo i Pavičić. Mladi smo, možemo i moramo zadržati energiju bez obzira na tri utakmice u tjedan dana. A borbenost se mora podrazumijevati.

Kako samo jedna pobjeda usred sezone donese veliku pozitivnu promjenu...

- Da, bili smo potišteni nakon Lokomotive jer su dečki mjesec dana jako dobro radili, a prvu loše odigrali. Taj poraz nas jest potresao, a Dinamo je onda vratio pozitivu.

Noviteti u Kupu bili su refuli bure i vaših 3-5-2.

- To je taktička opcija više, ali neću o sustavu nego ideji igre. Europski nogomet se igra tako da su momčadi stalno u 20-25 metara. Unutar te strategije sustavi mogu varirati. Dečki znaju što se traži od njih, smjer u kojem trebaju ići da napreduju i naprave karijere kakve žele. Sami sustavi mogu varirati, strategija ostaje.

Guštate u tome kaku su vam klinci vratili povjerenje?

- Za mlade sam puno puta rekao: neće dobiti šansu samo zato što su mladi i(li) zato što su naši domaći dečki nego ako će to zaslužiti. Evo i Lončara pored mene... U početku kod mene nije bio u prvom planu, ali je radio baš kako treba i zaslužio mjesto u početnih 11.

- Velkovski sjajan protiv Dinama? Gledam prema naprijed. I on i Escoval su nam svima nakon kritika poslije Lokomotive dali odgovor koliko vrijede, ali sada hoću kontinuitet, a ne oscilacije. Rekao sam prije Dinama: želim energiju, fajt i zajedništvo! Samo nas to može odnijeti visoko, tamo gdje želimo. I to vrijedi za sve.

Kome na tribinama ste se obraćali kad je sudac odsvirao kraj utakmice s Dinamom?

- Poslije pobjede sam slavio s prijateljima i prema njima radosno gestikulirao na tribini. Došli su iz Slovenije bodriti me.

Publika je gotovo svih 90 minuta protestirala na sudačke odluke.

- Suce ne komentiram jer često snimka demantira onaj prvi, vrući dojam s terena. VAR neka spriječi grube pogreške i bit će dobro. Svaka čast i navijačima, atmosfera je bila sjajna. Novosti vezano uz novog napadača umjesto Puljića? Nema ih - rekao je Rožman, a Stjepan Lončar dodao:

- Belupo nas je već itekako namučio na našem stadionu. I mnoge u HNL-u su namučili. Sve je šef rekao o njima, a i o načinu na koji trebamo igrati. Kao u srijedu: agresija, trka, borba jedan za drugoga... Nije bitno je li s druge strane Dinamo, Belupo ili netko treći, to je jedini način.