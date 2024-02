Kakva slučajnost: I Hrgović je prije 11 godina zadao posjeklinu Hayeu. Nije se borio s Furyjem

Jedan nespretan udarac hrvatskog teškaša Agrona Smakićija (33) na sparingu s Tysonom Furyjem uzdrmao je i Furyja i cijeli boksački svijet. Britanac je zbog velike posjekline iznad oka, unatoč zaštitnoj kacigi, morao otkazati borbu koju je svijet iščekivao, protiv Oleksandra Usika 17. veljače u Saudijskoj Arabiji.

Trebao je to biti meč za ujedinjenje titula, a ne samo da se on neće održati za dva tjedna, nego i cijela priredba, koja je dobila novi termin. Bit će to 18. svibnja.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

- Potpuno sam shrvan što je ova borba otkazana. Dugo sam se pripremao i u sjajnoj sam formi. Trenirat ću naporno za borbu u novom terminu nakon što mi se oporavi oko - poručio je Fury.

Ovakvom se scenariju najviše poveselio Filip Hrgović, koji je IBF-ov obavezni izazivač. "El Animal" se odmah oglasio i prozvao Usika, bez obzira na to što je u ringu bio prije samo 40-ak dana. Međutim, nove su vijesti brzo ohladile Hrgovića i izbacile ga iz jednadžbe. Zanimljivo da je prije 11 godina upravo Hrgović na sparingu zadao posjeklinu iznad oka Davidu Hayeu, zbog čega je on osam dana prije borbe morao odgoditi meč protiv Furyja...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Fury je je**na kukavica koja će učiniti sve da se ne bori s Usikom. Tražio je svoju kuju da ga udari tavom po obrvi - rekao je ljutiti Usikov menadžer Egis Klimas neizravno prozvavši i Smakićija.

On živi u Beču, u koji je otišao trubom za kruhom, te ostavio nogomet koji je igrao do 16. godine u Lokomotivi. Otac mu je s Kosova, majka iz Zagreba, pa je često i u Hrvatskoj. Jednom je sparirao i s Dillianom Whyteom uoči meča s Furyjem, a za sparinge s takvim zvijezdama zaradi solidan novac.

- Za tjedan dana s Whyteom dobio sam 1200 eura. Pokrili su mi putne troškove, smještaj i hranu.